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Компьютер накуковал

07.07.2021 / 03:16
Самому старому человеку в мире, Жанне Кальман, было 122 года и 164 дня. Фото: wikipedia.org
Самому старому человеку в мире, Жанне Кальман, было 122 года и 164 дня. Фото: wikipedia.org
Любознательность науки не знает границ. Какие-то исследования поражают своей неожиданностью, а некоторые, мягко говоря, странностью. Самые "громкие" удостаиваются Шнобелевской премии.

На первый взгляд работа ученых Вашингтонского университета выглядит странно. Они решили подсчитать, будет ли побит в этом веке рекорд продолжительности жизни. И если да, то каков будет новый рекорд.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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Майкл Пирс и Адриан Рэфтери применили методы статистического моделирования, заложив в программу данные долгожителей из 10 европейских стран, а также из Канады, Японии и США.

Что же предсказала компьютерная кукушка? С вероятностью почти 100%, к концу века текущий рекорд срока жизни - 122 года и 164 дня - будет побит. Около 99%, что человек проживет до 124 лет и даже до 127 лет (68%). Что касается рубежа в 130 лет, то тут шансы падают до 13%. И почти не видно перспектив кому-то дожить до 135 лет.

Как бы то ни было, сверхдолгожители исключительно редко встречаются, и вероятность побить текущий возрастной рекорд возрастает только в том случае, если количество сверхдолгожителей значительно возрастет.

Авторы считают, что их работа имеет значение для государственной и экономической политики, а также для решений, касающихся здоровья и образа жизни людей.

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