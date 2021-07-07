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07.07.2021 21:15
Рубрика: Экономика

Рыбакам разрешат потрошить рыбу на борту

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8501)
На прилавки магазинов вернется свежевыловленные треска, пикша, минтай. Рыбакам разрешили первичную обработку улова (потрошение и т.д.) прямо на борту - так она сохранится, пока ее везут до берега. Закон об этом публикует "РГ".
Хранить неразделанной треску, пикшу или сайду по ГОСТу можно только в течение трех часов после вылова. Но везти до берега часто приходится дольше. Если рыбаки следовали ГОСТу и разделывали рыбу прямо на борту, их штрафовали за нарушение закона. А если они добросовестно исполняли закон, они теряли улов и заработок, а потребители лишались свежей рыбы. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Раньше на рыбопромысловых судах в рамках прибрежного рыболовства разрешалось только транспортировать, хранить и выгружать уловы в свежем, живом и охлажденном виде. Переработка была запрещена. Но в некоторых рыбохозяйственных бассейнах прибрежное рыболовство осуществляется на большом удалении от пункта выхода судна. А по ГОСТу "рыба охлажденная" хранение в неразделанном виде трески, пикши или сайды не допускается более трех часов. Пока довезешь до берега - рыба испортится.

"РГ" публикует закон о защите рыбной отрасли

Если рыбаки пытались сохранить улов и занимались первичной обработкой рыбы, контролирующие органы расценивали это как нарушение закона. За это судовладельцам по КоАП грозил штраф в размере от 200 до 300% от общего объема улова.

Такой закон действовал с 2020 года. Что делало для рыбаков бессмысленным такой бизнес, а потребителей лишало свежей продукции.

Теперь у рыбаков появится право также потрошить и обезглавливать улов, поясняют в Росрыболовстве. Дальше этот улов должен поставляться на прибрежные береговые предприятия как сырье для производства или для продажи на территории России. В первую очередь поправки актуальны для рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна в рамках прибрежного рыболовства. Только в Баренцевом и Норвежском морях вылавливается более 50 тысяч тонн трески и пикши.

Закон регулирует добычу около 400 тысяч тонн водных биоресурсов, говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. В 2021 году объем прибрежной квоты для предприятий Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна составил 325,33 тысячи тонн, а для предприятий Северного рыбохозяйственного бассейна - 73,98 тысячи тонн. При прибрежном рыболовстве добываются популярные треска, пикша и минтай.

Популярные и недорогие треска, пикша, минтай снова появятся на прилавках магазинов в охлажденном виде. А береговые предприятия получат дополнительную работу

"Принятие закона позволит рыбакам поставлять на российский берег не только уловы, но и произведенную из них продукцию. Это в свою очередь создает необходимые условия для обеспечения полномасштабной загрузки береговых предприятий и обеспечения ритмичных поставок рыбопродукции на прилавки магазинов по всей стране, а жители прибрежных регионов получат возможность покупать охлажденную рыбу", - говорит эксперт.

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