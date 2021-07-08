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8 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8501)

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 338-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата подписания 2 июля 2021 г.
Опубликован 8 июля 2021 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о рыболовстве

Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2007, N 17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748; 2011, N 1, ст. 32; N 30, ст. 4590; N 50, ст. 7351; 2013, N 27, ст. 3440; 2014, N 45, ст. 6153; 2015, N 18, ст. 2623; 2016, N 27, ст. 4282; 2017, N 50, ст. 7562; N 52, ст. 7940; 2018, N 49, ст. 7493; N 53, ст. 8401; 2019, N 10, ст. 890; N 18, ст. 2210; N 30, ст. 4145; 2020, N 42, ст. 6518) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:

а) в пункте 9 слова "рыбной и иной продукции из водных биоресурсов" заменить словами "рыбной продукции";

б) в пункте 10 слова "рыбной и иной продукции из этих водных биоресурсов" заменить словами "рыбной продукции";

в) в пункте 101 слова "рыбной и иной продукции из водных биоресурсов" заменить словами "рыбной продукции", слова ", если ее производство на судах рыбопромыслового флота предусмотрено настоящим Федеральным законом," исключить, после слов "охлажденном виде" дополнить словами "и живой, свежей или охлажденной рыбной продукции";

г) в пункте 20 слова "рыбной и иной продукции из водных биоресурсов" заменить словами "рыбной продукции";

2) в пункте 71 части 1 статьи 2 слова "рыбной и иной продукции из водных биоресурсов" заменить словами "рыбной продукции";

3) в пункте 8 части 2 статьи 13 слова "рыбной и иной продукции" заменить словами "рыбной продукции";

4) в статье 19:

а) в части 5 слова "рыбная и иная продукция" заменить словами "рыбная продукция";

б) в части 6 слова "рыбной и иной продукции" заменить словами "рыбной продукции";

5) в статье 20:

а) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Уловы водных биоресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного рыболовства, в живом, свежем или охлажденном виде, живая, свежая или охлажденная рыбная продукция, произведенная на судах рыбопромыслового флота, подлежат транспортировке, хранению и выгрузке в морские порты Российской Федерации и иные места выгрузки, определяемые органами государственной власти прибрежных субъектов Российской Федерации на территориях таких субъектов, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в целях производства рыбной продукции на производственных объектах (предприятиях), предназначенных для производства рыбной продукции на территории прибрежного субъекта Российской Федерации, и (или) продажи на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации.";

б) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. При осуществлении прибрежного рыболовства на судах рыбопромыслового флота допускается производство живой, свежей и охлажденной рыбной продукции, виды которой определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.";

6) в части 32 статьи 21 слова "рыбной и иной продукции из водных биоресурсов" заменить словами "рыбной продукции";

7) в части 1 статьи 293 слова "рыбной и иной продукции" заменить словами "рыбной продукции";

8) в пункте 2 части 3 статьи 431 слова "продуктов переработки водных биоресурсов" заменить словами "рыбной продукции";

9) в пункте 2 части 1 статьи 433 слова "производства рыбной и иной продукции из водных биоресурсов" заменить словами "производства рыбной продукции", слова "произведенной из них рыбной и иной продукции" заменить словами "произведенной из них рыбной продукции";

10) в статье 435:

а) в наименовании слова "рыбной и иной продукции" заменить словами "рыбной продукции";

б) слово "1. Контроль" заменить словом "Контроль", слова "рыбной и иной продукции" заменить словами "рыбной продукции";

11) в статье 54:

а) в части 1 слова "продукты их переработки" заменить словами "рыбная продукция из них";

б) в части 2 слова "продукты их переработки" заменить словами "рыбная продукция из них";

в) в части 3 слова "продуктов их переработки" заменить словами "рыбной продукции из них".

Статья 2

В части второй статьи 14 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-I "О ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 6; 2015, N 29, ст. 4339; 2018, N 18, ст. 2571; 2019, N 52, ст. 7765; 2020, N 29, ст. 4504) слова "рыбной и иной продукции" заменить словами "рыбной продукции".

Статья 3

Внести в статью 144 Федерального закона от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 49, ст. 4694; 2009, N 52, ст. 6440) следующие изменения:

1) в части первой слова "рыбной и иной продукции из водных биоресурсов" заменить словами "рыбной продукции";

2) в пункте 7 части второй слова "рыбной продукции и иной продукции из водных биоресурсов" заменить словами "рыбной продукции";

3) в части четвертой слова "рыбной продукции и иной продукции из водных биоресурсов" заменить словами "рыбной продукции";

4) в части пятой слова "рыбной продукции и иной продукции из водных биоресурсов" заменить словами "рыбной продукции".

Статья 4

В абзаце восьмом подпункта 2 пункта 6 статьи 371 Федерального закона от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3833; 2013, N 19, ст. 2314; 2015, N 29, ст. 4347; 2018, N 53, ст. 8451; 2019, N 51, ст. 7483) слова "рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов" заменить словами "рыбной продукции".

Статья 5

Внести в статью 124 Федерального закона от 17 декабря 1998 года N 191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 51, ст. 6273; 2009, N 52, ст. 6440; 2018, N 27, ст. 3944) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "рыбной и иной продукции из водных биоресурсов" заменить словами "рыбной продукции";

2) в подпункте 7 пункта 2 слова "рыбной продукции и иной продукции из водных биоресурсов" заменить словами "рыбной продукции";

3) в пункте 4 слова "рыбной продукции и иной продукции из водных биоресурсов" заменить словами "рыбной продукции";

4) в пункте 5 слова "рыбной продукции и иной продукции из водных биоресурсов" заменить словами "рыбной продукции".

Президент Российской Федерации В. Путин