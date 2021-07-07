Новости

Путин поручил быстрее газифицировать города из программы "Чистый воздух" 22:24
В Аргентине легкие побочные эффекты отмечены у 0,5% привитых "Спутником V" 22:20
Доминикана проверяет возможность побега на свою территорию убийц Моиза 22:13
В НАТО ответили на слова Зеленского о вступлении Украины в альянс 22:08
Путин призвал "притапливать" у строителей любовь к деньгам 22:07
Англия - Дания - онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020 22:00
Назван город Подмосковья, где разыграют еще одну квартиру для вакцинированных 21:48
Штамм "дельта" стал доминирующим в США 21:44
В Сирии скончался радикальный политический деятель Палестины Ахмед Джибриль 21:39
Чернышенко: Десятки тысяч школьников пройдут обучение в сфере ИИ 21:32
"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен из-за жары 21:27
Минобрнауки рекомендует вузам организовать вакцинацию иностранных студентов 21:12
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 20:50
Эксперты объяснили причины роста цен на ряд товаров в России 20:48
Карасев завершил работу на Евро-2020 20:39
ФАС проведет проверки по удорожанию стройматериалов 20:30
Супруга президента Гаити жива, но находится в критическом состоянии 20:29
"Роскосмос" предупредил об опасном сближении космического мусора с МКС 20:24
МИД: РФ и США в ближайшие недели могут обсудить стратегические вооружения 20:24
Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший 20:17
Вертолет ВВС Доминиканы упал на границе с Гаити 19:54
Росстат: Недельная инфляция составила 0,46% 19:52
ЕС пригрозил Венгрии санкциями за дискриминацию ЛГБТ 19:50
Мишустин выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26 на Камчатке 19:43
В Минздраве разъяснили правила повторной вакцинации 19:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
07.07.2021 21:42
Рубрика: Экономика

Период охлаждения охватил все допуслуги к кредитам

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8501)
Заемщики получают право в течение 14 дней отказаться от любой ненужной услуги, навязанной банком при получении потребительского кредита, и вернуть деньги за нее. Точно так же, как в магазин можно сдать обувь, которая не подошла по размеру. Закон об этом публикует "Российская газета".

Ранее такой "период охлаждения" действовал только в добровольном страховании. Эта опция введена с 2018 года для борьбы с навязыванием страховок к кредитам. Теперь период охлаждения распространяется на любые дополнительные услуги (например, юридические, телемедицины и так далее). Смысл нового закона - исключить случаи, когда банк фактически выставляет покупку таких услуг как непременное условие кредита или же слишком активно "подталкивает" потребителя к "правильному" выбору в рамках своей экосистемы.

Фото: iStock
Россияне в июне взяли рекордный объем кредитов наличными

Если услугу оказывает сторонняя компания - например, юридическая, то обращаться с заявлением о возврате денег нужно именно в нее. В течение семи рабочих дней деньги, за вычетом стоимости фактически оказанных услуг, должны быть возвращены. Если этого не происходит, то через 30 календарных дней (но не позже, чем через 180 дней) с момента неудачного обращения нужно подавать заявление о возврате в банк, который продал услугу вместе с кредитом. Теперь уже банк должен вернуть деньги в течение семи дней, параллельно разбираясь со своим партнером. Такой механизм, среди прочего, должен заставить банки выбирать партнеров не только по размеру комиссий, которые они готовы платить за продажу своих продуктов.

Если же ненужную услугу изначально оказывает банк, деньги надо сразу требовать с него.

Все эти правила вступят в силу в конце этого года.

Экономика Финансы Долги и кредиты Комментарии к документам Рынок кредитования

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Минздрав утвердил порядок углубленной диспансеризации
Евразийский банк ожидает замедления инфляции в России до 5% к концу года
Песков рассказал о мерах в случае новых нарушений госграницы России
СМИ: Убийцы президента Гаити представились американскими агентами
Как воспользоваться законом о бесплатном подводе газа к участку
Есть ли смысл переезжать в Москву ради работы