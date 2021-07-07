Ранее такой "период охлаждения" действовал только в добровольном страховании. Эта опция введена с 2018 года для борьбы с навязыванием страховок к кредитам. Теперь период охлаждения распространяется на любые дополнительные услуги (например, юридические, телемедицины и так далее). Смысл нового закона - исключить случаи, когда банк фактически выставляет покупку таких услуг как непременное условие кредита или же слишком активно "подталкивает" потребителя к "правильному" выбору в рамках своей экосистемы.

Если услугу оказывает сторонняя компания - например, юридическая, то обращаться с заявлением о возврате денег нужно именно в нее. В течение семи рабочих дней деньги, за вычетом стоимости фактически оказанных услуг, должны быть возвращены. Если этого не происходит, то через 30 календарных дней (но не позже, чем через 180 дней) с момента неудачного обращения нужно подавать заявление о возврате в банк, который продал услугу вместе с кредитом. Теперь уже банк должен вернуть деньги в течение семи дней, параллельно разбираясь со своим партнером. Такой механизм, среди прочего, должен заставить банки выбирать партнеров не только по размеру комиссий, которые они готовы платить за продажу своих продуктов.

Если же ненужную услугу изначально оказывает банк, деньги надо сразу требовать с него.

Все эти правила вступят в силу в конце этого года.