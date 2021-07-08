Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 329-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)""

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 2013 года N 353-Ф3 "О потребительском кредите (займе)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6673; 2014, N 30, ст. 4230; 2017, N 50, ст. 7549; 2018, N 53, ст. 8480; 2019, N 18, ст. 2200; N 31, ст. 4430; N 52, ст. 7801) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) в пункте 1 части 4 после слов "сети "Интернет" дополнить словами "(при наличии)", слова "саморегулируемой организации (для кредитных потребительских кооперативов)" заменить словами "саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка (при наличии такой обязанности)";

б) часть 13 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) условие, предусматривающее наличие на банковском счете, который по условиям договора потребительского кредита (займа) используется для осуществления операций, связанных с исполнением обязательств по договору потребительского кредита (займа), неснижаемого остатка денежных средств и (или) суммы, достаточной для погашения очередного платежа, предусмотренного договором потребительского кредита (займа) (графиком платежей по договору потребительского кредита (займа), в день, не являющийся днем совершения очередного платежа, предусмотренного договором потребительского кредита (займа) (графиком платежей по договору потребительского кредита (займа).";

в) в части 16 слово "постоянную" исключить;

г) часть 21 после слов "не может превышать двадцать процентов годовых" дополнить словами "от суммы просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа)", после слов "0,1 процента от суммы просроченной задолженности" дополнить словами "по договору потребительского кредита (займа)";

2) в статье 6:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "Полная стоимость потребительского кредита (займа) в процентах годовых указывается с точностью до третьего знака после запятой.";

б) в абзаце третьем части 2 слово "кредита" заменить словами "потребительского кредита (займа)";

в) в части 2 :

в абзаце третьем слова "заемщику кредита" заменить словами "заемщику потребительского кредита (займа)", слова "заемщиком кредита" заменить словами "заемщиком потребительского кредита (займа)", слова "по кредиту" заменить словами "по потребительскому кредиту (займу)";

в абзаце четвертом слова "выдачи кредита" заменить словами "выдачи потребительского кредита (займа)";

г) в части 2 в третьем предложении слова "кредита (займа)" заменить словами "потребительского кредита (займа)", в седьмом предложении слово "кредита" заменить словами "потребительского кредита (займа)";

д) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2 . Если при расчетах, используемых при определении полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых, производится округление, то оно осуществляется не менее чем до третьего знака после запятой.";

е) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8 . Потребительские кредиты (займы), предоставляемые в рамках государственных программ, предусматривающих предоставление из федерального бюджета и (или) бюджета субъекта Российской Федерации субсидий кредиторам на возмещение недополученных доходов кредиторов по выданным потребительским кредитам (займам), не учитываются при расчете среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых по категориям потребительских кредитов (займов), определяемым Банком России.";

ж) часть 9 после слов "наличие обеспечения по кредиту (займу)" дополнить словами ", предмет залога (при его наличии)";

з) дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. Положения частей 8 - 10 настоящей статьи применяются также к отношениям, возникающим в связи с предоставлением кредитов (займов) физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой.";

3) в статье 6 :

а) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3 . Полная стоимость потребительского кредита (займа) по кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, на момент заключения такого договора не может превышать предельно допустимое значение, рассчитанное в соответствии с частью 11 статьи 6 настоящего Федерального закона.";

б) часть 5 после слов "0,06 процента от суммы просроченной задолженности" дополнить словами "по кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой,";

4) статью 7 дополнить частями 2 - 2 следующего содержания:

"2 . Если при предоставлении потребительского кредита (займа) заемщику за отдельную плату предлагается дополнительная услуга, оказываемая кредитором и (или) третьим лицом, информация о которой должна быть указана в заявлении о предоставлении потребительского кредита (займа) в соответствии с частью 2 настоящей статьи, условия оказания такой услуги должны предусматривать:

1) стоимость такой услуги;

2) право заемщика отказаться от такой услуги в течение четырнадцати календарных дней со дня выражения заемщиком согласия на ее оказание посредством обращения к лицу, оказывающему такую услугу, с заявлением об отказе от такой услуги;

3) право заемщика требовать от лица, оказывающего такую услугу, возврата денежных средств, уплаченных заемщиком за оказание такой услуги, за вычетом стоимости части такой услуги, фактически оказанной заемщику до дня получения лицом, оказывающим такую услугу, заявления об отказе от такой услуги;

4) право заемщика требовать от кредитора возврата денежных средств, уплаченных заемщиком третьему лицу за оказание такой услуги, за вычетом стоимости части такой услуги, фактически оказанной заемщику до дня получения третьим лицом заявления об отказе от такой услуги, при неисполнении таким третьим лицом обязанности по возврату денежных средств заемщику.

2 . Информация о правах заемщика, указанных в пунктах 2-4 части 2 настоящей статьи, должна быть указана в заявлении о предоставлении потребительского кредита (займа).

2 . Лицо, оказывающее дополнительную услугу, информация о которой должна быть указана в заявлении о предоставлении потребительского кредита (займа) в соответствии с частью 2 настоящей статьи, обязано вернуть заемщику денежные средства в сумме, уплаченной заемщиком за оказание такой услуги, за вычетом стоимости части такой услуги, фактически оказанной заемщику до дня получения заявления об отказе от такой услуги, в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня получения лицом, оказывающим такую услугу, этого заявления заемщика, поступившего в течение срока, установленного пунктом 2 части 2 настоящей статьи.

2 . В случае, если дополнительная услуга, информация о которой должна быть указана в заявлении о предоставлении потребительского кредита (займа) в соответствии с частью 2 настоящей статьи, оказывается третьим лицом и такое лицо не исполняет обязанность по возврату денежных средств заемщику в сумме и сроки, которые установлены частью 2 настоящей статьи, заемщик вправе направить кредитору требование о возврате денежных средств, уплаченных заемщиком третьему лицу за оказание такой услуги, с указанием даты обращения заемщика к третьему лицу с заявлением об отказе от такой услуги. Указанное требование может быть направлено заемщиком кредитору не ранее чем по истечении тридцати календарных дней, но не позднее ста восьмидесяти календарных дней со дня обращения с заявлением об отказе от такой услуги к третьему лицу, оказывающему такую услугу.

2 . Кредитор в случае, указанном в части 2 настоящей статьи, обязан в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня получения требования заемщика о возврате денежных средств, уплаченных заемщиком третьему лицу за оказание дополнительной услуги, возвратить заемщику денежные средства в сумме, предусмотренной частью 2 настоящей статьи, или отказать заемщику в возврате указанных денежных средств, сообщив о таком отказе с указанием причины отказа способом, предусмотренным договором потребительского кредита (займа).

2 . Кредитор вправе отказать заемщику в возврате денежных средств, предусмотренном частью 2 настоящей статьи:

1) при наличии у него информации об отсутствии факта оплаты заемщиком третьему лицу, оказывающему дополнительную услугу, денежных средств за оказание такой услуги;

2) при наличии у него информации о возврате заемщику денежных средств третьим лицом, оказывающим дополнительную услугу, в сумме, предусмотренной частью 2 настоящей статьи;

3) при наличии у него информации об оказании услуги третьим лицом, оказывающим дополнительную услугу, в полном объеме до даты получения этим третьим лицом заявления об отказе от такой услуги;

4) в случае пропуска срока, установленного пунктом 2 части 2 настоящей статьи для обращения заемщика к третьему лицу, оказывающему дополнительную услугу;

5) в случае пропуска срока, установленного частью 2 настоящей статьи, для обращения заемщика к кредитору с требованием о возврате денежных средств, уплаченных заемщиком третьему лицу за оказание дополнительной услуги.

2 . К кредитору, исполнившему обязанность, указанную в части 2 настоящей статьи, переходят права требования заемщика к третьему лицу, оказывающему дополнительную услугу и не исполнившему обязанность по возврату денежных средств.

2 . Правила, предусмотренные частями 2 - 2 настоящей статьи, также применяются к кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой.

2 . Правила, предусмотренные частями 2 - 2 настоящей статьи, не применяются к договорам страхования в случаях, предусмотренных частями 2 , 2 - 2 настоящей статьи, частью 11 статьи 11 настоящего Федерального закона и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.";

5) в статье 9:

а) в части 1 слова "Процентная ставка" заменить словами "Процентная ставка (процентные ставки)", слова "фиксированную величину которой" заменить словами "фиксированную величину (фиксированные величины) которой (которых)", слова "переменной величины, предусмотренной" заменить словами "переменной величины (числового значения), предусмотренной (предусмотренного)";

б) часть 2 после слов "аффилированных с ним лиц" дополнить словами ", а также от заемщика";

6) в статье 11:

а) часть 2 после слов "вернуть всю сумму потребительского кредита (займа)" дополнить словами "или ее часть";

б) дополнить частями 7 - 7 следующего содержания:

"7 . В случае, если при досрочном возврате заемщиком всей суммы потребительского кредита (займа) или ее части сумма денежных средств на банковском счете, который по условиям договора потребительского кредита (займа) используется для осуществления операций, связанных с исполнением обязательств по договору потребительского кредита (займа), или внесенная (перечисленная) им кредитору сумма денежных средств будет меньше суммы, указанной заемщиком в уведомлении о полном или частичном досрочном возврате потребительского кредита (займа), кредитор учитывает сумму на таком банковском счете или внесенную (перечисленную) кредитору в счет частичного досрочного возврата потребительского кредита (займа) и в течение трех рабочих дней информирует заемщика о размере его текущей задолженности перед кредитором по договору потребительского кредита (займа) в порядке, установленном частью 8 настоящей статьи.

7 . Договором потребительского кредита (займа) может быть предусмотрена обязанность кредитора в случае, указанном в части 7 настоящей статьи, получить согласие заемщика на учет суммы на банковском счете, который по условиям договора потребительского кредита (займа) используется для осуществления операций, связанных с исполнением обязательств по договору потребительского кредита (займа), или внесенной (перечисленной) кредитору, в счет частичного досрочного возврата потребительского кредита (займа), а также порядок действий кредитора в случае отсутствия согласия заемщика.

7 . Правила, предусмотренные частями 4 - 7 настоящей статьи, также применяются к кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Подпункты "а", "д" - "з" пункта 2, пункты 3 и 6 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин