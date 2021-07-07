До этого минстроем создавался банк экономически эффективной проектной документации повторного использования (в нем много проектов школ, детских садов, спорткомплексов и пр.). Теперь взамен вводится понятие типовой проектной документации. Это могут быть проекты, получившие положительное заключение госэкспертизы и использованные при строительстве объекта, уже введенного в эксплуатацию.

Порядок признания проектной документации типовой, критерии, срок применения, порядок использования установит правительство. Также правительство может определить случаи обязательного использования типовых проектов.

Органы власти, компании с госучастием получают право безвозмездно использовать типовые проекты. При подготовке к строительству типового объекта не допускается внесение изменений в проект.

"Типовое проектирование позволит реально ускорить процесс строительства, сделает его более прогнозируемым и эффективным, без потери качества", - подчеркивал ранее замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков.

Использовать типовые проекты предполагается в будущем и в индивидуальном жилищном строительстве. Недавно ДОМ.РФ объявил конкурс типовых проектов частных домов. Это облегчит получение ипотеки на строительство своего дома.