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Текст:   Марина Трубилина 
21:38 07.07.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8501)

Возводить здания начнут по типовым проектам

В России возрождается типовое строительство инфраструктурных объектов и жилья. Закон об этом публикует "Российская газета".

До этого минстроем создавался банк экономически эффективной проектной документации повторного использования (в нем много проектов школ, детских садов, спорткомплексов и пр.). Теперь взамен вводится понятие типовой проектной документации. Это могут быть проекты, получившие положительное заключение госэкспертизы и использованные при строительстве объекта, уже введенного в эксплуатацию.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Порядок признания проектной документации типовой, критерии, срок применения, порядок использования установит правительство. Также правительство может определить случаи обязательного использования типовых проектов.

Органы власти, компании с госучастием получают право безвозмездно использовать типовые проекты. При подготовке к строительству типового объекта не допускается внесение изменений в проект.

"Типовое проектирование позволит реально ускорить процесс строительства, сделает его более прогнозируемым и эффективным, без потери качества", - подчеркивал ранее замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков.

Использовать типовые проекты предполагается в будущем и в индивидуальном жилищном строительстве. Недавно ДОМ.РФ объявил конкурс типовых проектов частных домов. Это облегчит получение ипотеки на строительство своего дома.

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