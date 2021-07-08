Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 275-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 31, ст. 4012; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251, 2260; N 30, ст. 3604, 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 48, ст. 5711; 2010, N 31, ст. 4195, 4209; N 48, ст. 6246; 2011, N 13, ст. 1688; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; N 49, ст. 7015, 7042; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, N 9, ст. 873; N 27, ст. 3480; N 30, ст. 4080; N 52, ст. 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 16, ст. 1837; N 19, ст. 2336; N 26, ст. 3377, 3387; N 30, ст. 4220; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799, 5804; N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, 11, 86; N 27, ст. 3967; N 29, ст. 4342, 4350, 4378; N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 22, 79; N 26, ст. 3867; N 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; N 52, ст. 7494; 2017, N 11, ст. 1540; N 27, ст. 3932; N 31, ст. 4740, 4766, 4767; 2018, N 1, ст. 27, 39, 91; N 32, ст. 5105, 5114, 5123, 5133, 5134, 5135; N 53, ст. 8422, 8448; 2019, N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4442, 4453; N 51, ст. 7492; N 52, ст. 7790; 2020, N 29, ст. 4504, 4512; N 31, ст. 5013, 5023; N 50, ст. 8061; 2021, N 1, ст. 7, 33, 44; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 июня 2021 года, N 0001202106110081) следующие изменения:

1) главу 1 дополнить статьей 52 следующего содержания:

"Статья 52. Перечень мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства

1. Для целей настоящего Кодекса под проектом по строительству объекта капитального строительства понимается перечень мероприятий, осуществляемых застройщиком, техническим заказчиком, федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и (или) иными организациями в соответствии с положениями настоящего Кодекса, в целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства, ввода такого объекта в эксплуатацию, а также государственной регистрации прав на него.

2. Реализация проекта по строительству объекта капитального строительства может состоять из следующих этапов:

1) приобретение прав на земельный участок, в том числе предоставляемый из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

2) утверждение или выдача необходимых для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта капитального строительства сведений, документов, материалов;

3) выполнение инженерных изысканий и осуществление архитектурно-строительного проектирования;

4) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства;

5) государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на построенный, реконструированный объект капитального строительства (помещение, машино-место).

3. Приобретение прав на земельный участок, предоставляемый из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, может включать следующие мероприятия:

1) предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду или в собственность на торгах в соответствии с земельным законодательством;

2) предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством;

3) принятие решения об установлении публичного сервитута, заключение соглашения об установлении публичного сервитута, сервитута в соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством, внесение изменений в такое соглашение;

4) выдача в соответствии с земельным законодательством разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.

4. Утверждение или выдача необходимых для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта капитального строительства сведений, документов, материалов может включать следующие мероприятия:

1) подготовка и утверждение документации по планировке территории, которые включают:

а) принятие решения о подготовке проекта планировки территории, проекта межевания территории;

б) общественные обсуждения или публичные слушания по проектам планировки территории, проектам межевания территории;

в) утверждение документации по планировке территории;

2) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, в том числе проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении такого разрешения;

3) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении такого разрешения;

4) выдача градостроительного плана земельного участка;

5) получение технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению при архитектурно-строительном проектировании в целях реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения, в соответствии со статьей 522 настоящего Кодекса;

6) заключение договора с правообладателями существующих линейных объектов, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения, в целях их реконструкции, капитального ремонта в соответствии со статьей 522 настоящего Кодекса;

7) получение предусмотренных частью 3 статьи 521 настоящего Кодекса технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения;

8) заключение указанных в статье 521 настоящего Кодекса договоров о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

9) принятие в соответствии с земельным законодательством решения об установлении, изменении, о прекращении существования зон с особыми условиями использования территории в связи со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства.

5. Выполнение инженерных изысканий и осуществление архитектурно-строительного проектирования могут включать следующие мероприятия:

1) проведение экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий;

2) проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по

сохранению объектов культурного наследия в случае, предусмотренном частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса;

3) проведение государственной экологической экспертизы проектной документации в случае, предусмотренном частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса.

6. Строительство, реконструкция объекта капитального строительства, ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства могут включать следующие мероприятия:

1) выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, если для строительства объекта капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство), внесение изменений в разрешение на строительство, присвоение адреса объекту адресации;

2) направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

3) направление в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" извещений, предусмотренных настоящим Кодексом;

4) подписание актов о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

5) предоставление органом федерального государственного энергетического надзора временного разрешения, разрешения на допуск в эксплуатацию объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, энергопринимающих установок, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок;

6) заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии), договоров горячего водоснабжения, договоров холодного водоснабжения, договоров теплоснабжения, договоров водоотведения, в том числе в отношении строящегося, реконструируемого объекта на период его строительства, реконструкции, а также заключение договоров поставки газа;

7) выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса);

8) подготовка технического плана здания, сооружения в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

9) выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях);

10) направление уведомления о соответствии построенного, реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенного, реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

7. Государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав на объект капитального строительства (помещения, машино-места) осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

8. Для реализации проекта по строительству объекта капитального строительства при комплексном развитии территории также требуются принятие в установленных настоящим Кодексом порядке и случаях решения о комплексном развитии территории, заключение договора о комплексном развитии территории, а также в случае, предусмотренном статьей 70 настоящего Кодекса, заключение соглашения о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе правообладателей.

9. Правительство Российской Федерации утверждает исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых для выполнения предусмотренных частями 3 - 7 настоящей статьи мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства.

10. Предъявление требований о получении в целях реализации проекта по строительству объекта капитального строительства не предусмотренных в соответствии с настоящей статьей разрешений, заключений, документов, сведений, материалов, согласований, выдаваемых федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, подведомственными им организациями, иными организациями, не допускается.

11. Правительством Российской Федерации могут быть утверждены единые стандарты предоставления государственных услуг и (или) муниципальных услуг, предусмотренных настоящей статьей, подлежащие соблюдению федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, подведомственными им организациями, иными организациями при оказании таких услуг.

12. Правительством Российской Федерации могут быть установлены случаи, в которых предусмотренные настоящей статьей мероприятия осуществляются исключительно в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг и (или) государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.";

2) в статье 6:

а) в части 1:

пункты 511 и 512 изложить в следующей редакции:

"511) установление критериев типовой проектной документации;

512) установление порядка признания проектной документации типовой проектной документацией, срока применения типовой проектной документации, порядка отмены решения о признании проектной документации типовой проектной документацией, а также случаев обязательного использования типовой проектной документации;";

пункт 74 признать утратившим силу;

б) части 2, 21, 22 и 3 признать утратившими силу;

3) часть 1 статьи 14 дополнить словами ", а также в отношении одной или нескольких областей, указанных в части 3 настоящей статьи";

4) в статье 48:

а) в части 1 слова "путем подготовки проектной документации (в том числе путем внесения в нее" заменить словами "путем подготовки проектной документации, рабочей документации (в том числе путем внесения в них";

б) в части 11 слова "путем подготовки

проектной документации (в том числе путем внесения в нее" заменить словами "путем подготовки проектной документации, рабочей документации (в том числе путем внесения в них";

в) часть 12 после слов "подготовка проектной документации" дополнить словами ", рабочей документации";

г) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Рабочая документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, их частей. Рабочая документация разрабатывается на основании проектной документации. Подготовка проектной документации и рабочей документации может осуществляться одновременно.";

д) часть 12 изложить в следующей редакции:

"12. Состав и содержание проектной документации определяются Правительством Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться отдельные требования к составу и содержанию рабочей документации.";

5) статью 482 изложить в следующей редакции:

"Статья 482. Типовая проектная документация

1. Проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и использованная при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, в отношении которого получено разрешение о его вводе в эксплуатацию, по решению уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти может быть признана типовой проектной документацией в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Сведения о типовой проектной документации включаются в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3. Со дня включения сведений о типовой проектной документации в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации застройщик, технический заказчик, лицо, обеспечившее выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 11 и 12 статьи 48 настоящего Кодекса, при осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта капитального строительства вправе использовать типовую проектную документацию, подготовленную применительно к объекту капитального строительства, аналогичному по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять такие строительство, реконструкцию (далее в целях настоящей статьи - аналогичный объект). В этом случае в задании на проектирование указываются сведения о типовой проектной документации, в соответствии с которой планируется осуществить такие строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.

4. Критерии, на основании которых устанавливается аналогичность проектируемого объекта капитального строительства и объекта капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация, в отношении которой принято решение о применении типовой проектной документации, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

5. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица, созданные Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, юридические лица, в уставных (складочных) капиталах которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, со дня включения сведений о типовой проектной документации в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства получают право безвозмездно использовать типовую проектную документацию, исключительное право на которую принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, при осуществлении архитектурно-строительного проектирования аналогичного объекта.

6. Лица, не указанные в части 5 настоящей статьи, со дня включения сведений о типовой проектной документации в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства вправе использовать типовую проектную документацию при осуществлении архитектурно-строительного проектирования аналогичного объекта в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации. В случае, если исключительное право на проектную документацию не передано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, указанные лица со дня включения сведений о типовой проектной документации в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, вправе получить доступ к сведениям о лице, уполномоченном на распоряжение исключительным правом на такую типовую проектную документацию.

7. Критерии, которым должна соответствовать типовая проектная документация, срок применения типовой проектной документации, порядок принятия решения о признании проектной документации типовой проектной документацией, порядок использования типовой проектной документации, в том числе порядок внесения в нее изменений, а также основания для исключения типовой проектной документации из единого государственного реестра заключений устанавливаются Правительством Российской Федерации. Правительством Российской Федерации могут быть установлены случаи обязательного использования типовой проектной документации.";

6) в статье 49:

а) в части 51 слова "экономически эффективной проектной документации повторного использования" заменить словами "типовой проектной документации";

б) дополнить частью 64 следующего содержания:

"64. Правительство Российской Федерации вправе установить порядок проведения указанных в части 6 настоящей статьи экспертиз проектной документации по принципу "одного окна", в соответствии с которым проведение указанных экспертиз осуществляется на основании однократного обращения заявителя, а взаимодействие между органами, организациями, уполномоченными на проведение указанных экспертиз, осуществляется без участия заявителя.";

в) часть 7 дополнить словами ", а в случаях и в порядке, определенных Правительством Российской Федерации, по заявлению указанных лиц еще не более чем на тридцать рабочих дней";

7) в статье 501:

а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:

"2) сведения о типовой проектной документации;";

б) в части 3 слова "сведений об экономически эффективной проектной документации повторного использования, заключений экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проектной документации" заменить словами "сведений о типовой проектной документации, заключений экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проектной документации (в том числе типовой проектной документации)";

в) часть 4 после слов "порядок взимания такой платы" дополнить словами ", порядок использования единого государственного реестра заключений";

г) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Доступ к сведениям и документам, содержащимся в едином государственном реестре заключений, в отношении проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, разработанной с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, предоставляется указанным органам и организациям на безвозмездной основе.";

8) в статье 51:

а) часть 31 признать утратившей силу;

б) часть 61 признать утратившей силу;

в) в абзаце первом части 7 слово "непосредственно" и слова "Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть подано через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 настоящей статьи федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления." исключить;

г) дополнить частью 74 следующего содержания:

"74. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, документов, необходимых для получения указанного разрешения, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться:

1) непосредственно уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 настоящей статьи федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос";

2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 настоящей статьи федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, организацией;

3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;

4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;

5) для застройщиков, наименования которых содержат слова "специализированный застройщик", наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящей части с использованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.";

9) статью 511 дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Уведомление о планируемом строительстве, в том числе с приложением к нему предусмотренных частью 3 настоящей статьи документов, наряду со способами, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, может быть подано:

1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;

2) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.";

10) статью 52 дополнить частями 12 и 13 следующего содержания:

"12. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией.

13. В случае внесения в рабочую документацию изменений, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 1 - 5 части 38 статьи 49 настоящего Кодекса, приведение проектной документации в соответствие с такими изменениями, внесенными в рабочую документацию, не требуется при условии, что такие изменения в рабочую документацию утверждены застройщиком, техническим заказчиком в порядке, предусмотренном частью 15 статьи 48 настоящего Кодекса. В этом случае утвержденные застройщиком, техническим заказчиком изменения в рабочую документацию признаются частью проектной документации.";

11) часть 21 статьи 53 после слова "реконструкцию" дополнить словами ", капитальный ремонт", дополнить предложением следующего содержания: "Правительством Российской Федерации могут быть установлены случаи, в которых по решению Правительства Российской Федерации строительный контроль при строительстве объектов транспортной инфраструктуры, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета, проводится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, или подведомственными указанным органам государственными (бюджетными или автономными) учреждениями.";

12) в статье 54:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. При наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" государственный строительный надзор осуществляется в отношении объектов, не указанных в части 1 настоящей статьи. В этом случае формирование программы проверок в соответствии с частью 14 настоящей статьи не осуществляется. Государственный строительный надзор осуществляется без взаимодействия с контролируемым лицом, в форме инспекционного визита или выездной проверки.";

б) в части 3:

в пункте 1 слова "(с учетом изменений, внесенных в проектную документацию в соответствии с частями 38 и 39 статьи 49 настоящего Кодекса)" заменить словами "(в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 13 статьи 52 настоящего Кодекса частью такой проектной документации)";

в пункте 2 слова ", а также параметров строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства, указанных в разрешении на строительство" исключить;

в) часть 8 дополнить словами ", за исключением случаев, определенных Правительством Российской Федерации";

г) часть 13 изложить в следующей редакции:

"13. В случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении государственного строительного надзора проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1,3 - 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".";

д) в части 16 слова "(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями З8 и З9 статьи 49 настоящего Кодекса)" заменить словами "(в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 13 статьи 52 настоящего Кодекса частью такой проектной документации)";

13) в статье 55:

а) в части 2 слова ", непосредственно или через многофункциональный центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" и второе предложение исключить;

б) дополнить частью 22 следующего содержания:

"22. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного разрешения, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться:

1) непосредственно уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 статьи 51 настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос";

2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 статьи 51 настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, организацией;

3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;

4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;

5) для застройщиков, наименования которых содержат слова "специализированный застройщик", наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящей части, с использованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.";

в) в пункте 9 части 3 слова "(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 38 и 39 статьи 49 настоящего Кодекса)" заменить словами "(в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 13 статьи 52 настоящего Кодекса частью такой проектной документации)";

г) в части 62 слова "о площади объекта капитального строительства, указанной в техническом плане такого объекта" заменить словами "об указанной в техническом плане площади объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом", дополнить предложением следующего содержания: "Различие данных об указанной в техническом плане протяженности линейного объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным о его протяженности, указанным в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.";

д) дополнить частью 161 следующего содержания:

"161. Подача уведомления об окончании строительства, в том числе с приложением к нему предусмотренных частью 16 настоящей статьи документов, наряду со способами, предусмотренными частью 16 настоящей статьи, может осуществляться:

1) c использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;

2) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.";

14) статью 5524 дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. В случаях, определенных Правительством Российской Федерации, при проведении текущего ремонта зданий, сооружений может осуществляться замена и (или) восстановление отдельных элементов строительных конструкций таких зданий, сооружений (за исключением элементов несущих строительных конструкций), элементов систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения таких зданий, сооружений.";

15) в статье 5531:

а) в абзаце первом части 9 слова "или единого портала государственных и муниципальных услуг" исключить;

б) дополнить частью 91 следующего содержания:

"91. Подача уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства наряду со способами, предусмотренными частью 9 настоящей статьи, может осуществляться:

1) c использованием единого портала

государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;

2) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.";

в) в части 12 слова "или единого портала государственных и муниципальных услуг" исключить;

г) дополнить частью 121 следующего содержания:

"121. Подача уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства наряду со способами, предусмотренными частью 12 настоящей статьи, может осуществляться:

1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;

2) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.";

16) в статье 573:

а) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61.Подача заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка наряду со способами, предусмотренными частью 5 настоящей статьи, выдача градостроительного плана земельного участка наряду со способами, указанными в части 6 настоящей статьи, могут осуществляться:

1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;

2) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.";

б) в части 11 слово "прохождении" заменить словом "осуществлении", слова "процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства" заменить словами "мероприятий, предусмотренных статьей 52 настоящего Кодекса";

17) пункт 43 части 5 статьи 60 изложить в следующей редакции:

"43) организации, которая провела государственную экспертизу типовой проектной документации, если вред причинен в результате несоответствия указанных в части 56 статьи 49 настоящего Кодекса разделов проектной документации, подготовленной с использованием типовой проектной документации, требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 настоящего Кодекса;";

18) статью 63:

а) дополнить частями 45 и 46 следующего содержания:

"45. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, подготовка изменений в генеральные планы указанных субъектов Российской Федерации может осуществляться одновременно с подготовкой изменений в правила землепользования и застройки указанных субъектов Российской Федерации. В этом случае допускается одновременное проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проектам, предусматривающим внесение таких изменений в указанные генеральные планы, правила землепользования и застройки.

46. Проверка проекта изменений в правила землепользования и застройки городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, предусмотренная частью 9 статьи 33 настоящего Кодекса, в части соответствия таких изменений генеральным планам указанных субъектов Российской Федерации осуществляется с учетом изменений в эти генеральные планы, подготовленных в соответствии с частью 45 настоящей статьи.";

б) дополнить частями 18 и 19 следующего содержания:

"18. В случае, если это предусмотрено нормативными правовыми актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, при реализации проектов по строительству объекта капитального строительства наряду с мероприятиями, предусмотренными статьей 52 настоящего Кодекса, могут осуществляться:

1) согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства;

2) выдача заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений.

19. Порядок и срок осуществления указанных в части 18 настоящей статьи мероприятий определяются нормативными правовыми актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт- Петербурга и Севастополя. Срок согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не может превышать двадцать рабочих дней. Срок выдачи заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений не может превышать десять рабочих дней.".

Статья 2

Абзац двадцатый статьи 4 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-I "О статусе столицы Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 19, ст. 683; Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 28; 2017, N 27, ст. 3938; 2018, N 1, ст. 91; 2019, N 26, ст. 3317; N 52, ст. 7790) дополнить словами ", перечень мероприятий и процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории города Москвы и включенных до 1 января 2021 года в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, при реализации на территории города Москвы проектов по строительству объектов капитального строительства и порядок осуществления соответствующих мероприятий и процедур".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2008, N 18, ст. 1941; N 27, ст. 3126; 2009, N 29, ст. 3601; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7343; 2013, N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2928; 2015, N 29, ст. 4376; N 41, ст. 5629; 2018, N 31, ст. 4848; 2019, N 52, ст. 7803) следующие изменения:

1) в наименовании главы 4 слова "процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства" заменить словами "мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства";

2) в статье 181:

а) в наименовании слова "процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства" заменить словами "мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства";

б) в части 1:

в пункте 2:

в абзаце первом слова "процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее также - исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства) (за исключением процедур" заменить словами "мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, предусмотренных статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее также - мероприятия при реализации проекта по строительству) (за исключением мероприятий";

в подпункте "а" слова "процедуры, включенной в исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства" заменить словами "мероприятий по реализации проекта по строительству";

в подпункте "б" слова "процедуру, не включенную в исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства" заменить словами "мероприятия при реализации проекта по строительству, не предусмотренные статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) получить документы, сведения, материалы, согласования, не включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов, согласований, необходимых для выполнения мероприятий при реализации проекта по строительству";

в подпункте "г" слова "в случае, если предусмотренная указанными актами процедура включена в исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства" заменить словами "в случае осуществления мероприятий по реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, предусмотренных статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации";

в пункте 3 слова "процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства" заменить словами "мероприятий по реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, предусмотренных статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации";

в) в части 2 слова "в результате осуществления в отношении таких лиц процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, либо предъявления требования осуществить процедуру, не включенную в исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства" заменить словами "при осуществлении мероприятий по реализации проекта по строительству объекта капитального строительства либо при предъявлении требования осуществить мероприятия по реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, не предусмотренные статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) получить документы, сведения, материалы, согласования, не включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов, согласований, необходимых для выполнения мероприятий по реализации проекта по строительству объекта капитального строительства";

г) в пункте 4 части 6 слова "процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства" заменить словами "мероприятий по реализации проекта по строительству";

д) в части 20 слова "процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства" заменить словами "мероприятий по реализации проекта по строительству";

3) в пункте 31 части 1 статьи 23:

а) в подпункте "б" слова "процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства" заменить словами "мероприятий по реализации проекта по строительству";

б) в подпункте "в" слова "при осуществлении деятельности в рамках исчерпывающих перечней процедур в сферах строительства" заменить словами "при осуществлении мероприятий по реализации проекта по строительству", слова "процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства" заменить словами "мероприятий при реализации проекта по строительству".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 30, ст. 3799; 2008, N 49, ст. 5723; 2011, N 1, ст. 49; 2012, N 53, ст. 7595; 2013, N 52, ст. 6982; 2018, N 49, ст. 7508; 2019, N 52, ст. 7791; 2020, N 15, ст. 2238; N 52, ст. 8605) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 4 дополнить пунктами 53 и 54 следующего содержания:

"53) в порядке и на условиях, которые определены Правительством Российской Федерации, привлекает средства Фонда национального благосостояния и предоставляет за счет привлеченных средств займы юридическим лицам и приобретает облигации юридических лиц при их первичном размещении в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, при этом Фонд вправе выступать участником синдиката кредиторов в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года N 486-ФЗ "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

54) создает юридические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе специализированные общества проектного финансирования, осуществляет права учредителя в отношении юридических лиц, созданных им и являющихся унитарными юридическими лицами, а также осуществляет корпоративные (членские) права и несет обязанности в отношении юридических лиц, участником (членом) которых является;";

2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71) принимает решения об учреждении юридических лиц, участии и условиях участия Фонда в юридических лицах, в том числе об изменении, прекращении и определении условий прекращения участия в юридических лицах;".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4237, 4248, 4294; 2017, N 31, ст. 4766, 4767, 4796, 4829; 2018, N 1, ст. 90; N 10, ст. 1437; N 27, ст. 3954; N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5133, 5134, 5135; N 53, ст. 8404, 8464; 2019, N 25, ст. 3170; N 31, ст. 4426; 2020, N 29, ст. 4512; N 50, ст. 8049; 2021, N 1, ст. 33; N 15, ст. 2446; N 18, ст. 3064; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 июня 2021 года, N 0001202106110081) следующие изменения:

1) в статье 24:

а) в части 8 слова "представленной заказчиком кадастровых работ" заменить словами "представленных заказчиком разрешения на строительство здания, сооружения (в случае, если для строительства таких здания, сооружения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности требуется получение такого разрешения),", дополнить предложениями следующего содержания: "Представление в качестве приложения к техническому плану здания, сооружения проектной документации и (или) иной указанной в настоящей части документации (копий такой документации) не осуществляется. В техническом плане указываются сведения о такой документации. Сведения из такой документации включаются в текстовую и графическую части технического плана в объеме, предусмотренном формой технического плана, требованиями к его подготовке, составом содержащихся в нем сведений.";

б) часть 9 дополнить предложениями следующего содержания: "Представление в качестве приложения к техническому плану объекта незавершенного строительства проектной и (или) иной указанной в части 8 настоящей статьи документации (копий указанной документации) не осуществляется. В техническом плане указываются сведения о такой документации. Сведения из такой документации включаются в текстовую и графическую части технического плана в объеме, предусмотренном формой технического плана, требованиями к его подготовке, составом содержащихся в нем сведений.";

в) часть 10 дополнить предложениями следующего содержания: "Представление в качестве приложения к техническому плану помещения, машино-места проектной документации (копий такой документации), проекта перепланировки (копии такого проекта) не осуществляется. В техническом плане указываются сведения о таких документации, проекте. Сведения из таких документации, проекта включаются в текстовую и графическую части технического плана в объеме, предусмотренном формой технического плана, требованиями к его подготовке, составом содержащихся в нем сведений.";

2) в части 1 статьи 26:

а) пункт 61 изложить в следующей редакции:

"61) в результате строительства или реконструкции площадь здания, сооружения, не являющегося линейным объектом (при условии, что основной характеристикой такого сооружения является площадь), указанная в разрешении на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, техническом плане, отличается более чем на пять процентов от площади, указанной в разрешении на строительство;";

б) дополнить пунктом 611 следующего содержания:

"611) в результате строительства или реконструкции протяженность линейного объекта (при условии, что основной характеристикой такого объекта является протяженность), указанная в разрешении на ввод в эксплуатацию, техническом плане, отличается от протяженности, указанной в разрешении на строительство, более чем на пять процентов от протяженности, указанной в разрешении на строительство;";

в) в пункте 62 слова "и (или) проектной документации" исключить;

3) в пункте 1 части 13 статьи 40 слова "и (или) проектной документации объекта капитального строительства" исключить;

4) абзац первый части 1 статьи 70 после слов "земельном участке" дополнить словами "здания, сооружения,";

5) статью 71 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. При подготовке технического плана в отношении линейного объекта, введенного в эксплуатацию до дня вступления в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года N 252-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", сведения о таком объекте указываются в данном техническом плане на основании проектной документации и (или) исполнительной документации, ведение которой предусмотрено частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В этом случае несоответствие параметров линейного объекта, указанных в проектной документации и (или) исполнительной документации и в разрешении на ввод в эксплуатацию этого линейного объекта, не является препятствием для подготовки технического плана и государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.".

Статья 6

1. В случае, если до 1 января 2021 года в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, предусмотренные частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до 1 сентября 2021 года), были включены процедуры, предусмотренные нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления расположенных на его территории муниципальных образований, нормативным правовым актом этого субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено, что на территории этого субъекта Российской Федерации указанные процедуры могут осуществляться до 1 сентября 2022 года.

2. До вступления в силу утвержденного Правительством Российской Федерации исчерпывающего перечня документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренного частью 9 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) при подготовке документации по планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции объектов капитального строительства применяются исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до 1 сентября 2021 года).

3. В случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы осуществляют полномочия, предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта З1 части 1 статьи 23 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (в редакции, действовавшей до 1 сентября 2021 года), в соответствии с положениями статьи 181 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (в редакции, действовавшей до 1 сентября 2021 года).

4. Экономически эффективная проектная документация повторного использования, сведения о которой по состоянию на 1 октября 2021 года включены в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, признается типовой проектной документацией.

5. Застройщик, технический заказчик или лицо, обеспечившее выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 11 и 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обеспечивающие подготовку проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования до 1 октября 2021 года, завершает такую подготовку в соответствии с порядком, установленным статьей 482 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до 1 октября 2021 года).

Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 3, подпункты "а" - "г" пункта 4, подпункты "б" и "в" пункта 6, пункты 10 - 12, подпункты "в" и "г" пункта 13, пункт 14 статьи 1, статьи 4 и 5 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Абзацы первый - четвертый подпункта "а" пункта 2, подпункт "д" пункта 4, пункт 5, подпункт "а" пункта 6, пункты 7 и 17 статьи 1, части 4 и 5 статьи 6 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 октября 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин