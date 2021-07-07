Роспотребнадзор ограничил доступ посторонних на лечебные пляжи

Роспотребнадзор в целях борьбы с COVID-19 ограничил доступ посторонних на пляжи санаториев до 1 марта 2022 года. Соответствующее постановление руководителя ведомства Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Доступ на лечебный пляж в указанный период для лиц, не являющихся получателями услуг или работниками санаторно-курортных организаций, должен быть ограничен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", - говорится в документе.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору в трехдневный срок определить для санаториев порядок и условия доступа к пляжу, а также ограничения доступа к ним посторонних людей.

В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал региональные власти организовать индивидуальную работу по привлечению к вакцинации граждан из групп риска, находящихся на стационарном или санаторно-курортном лечении.