Шторм Эльза вновь обрел статус урагана, направляясь во Флориду

Национальный центр по ураганам США сообщил во вторник вечером, что тропический шторм Эльза вернулся к своему статусу урагана, направляясь к Флориде. Эльза двигался с максимальным устойчивым ветром 120 километров в час, пояснили метеорологи. Согласно сообщению, это явление наблюдалось примерно в 160 километрах к юго-западу от Тампы, штат Флорида.

По прогнозам, ураган обрушится на северное побережье Флоридского залива к вечеру среды, а в четверг пройдет через юго-восток США, сообщает издание The Hill. Эльза усилился до урагана категории 1, когда двинулся в сторону Карибского моря в прошлую пятницу, и метеорологи тогда прогнозировали, что это будет первый ураган атлантического сезона. В субботу, когда непогода перемещалась через Карибское море, ее статус был понижен до тропического шторма.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис предположил, что шторм может перерасти в ураган к тому времени, когда он поразит штат в районе Биг-Бенд в среду утром. По словам де Сантиса, более 20 округов штата находятся под предупреждением о тропических штормах, в 33 объявлен режим ЧС и в 12 - предупреждения о вероятности подтоплений. Предупреждение о надвигающемся торнадо также действуют в Южной Флориде.

Отметим, что ураган повлиял на операцию по поискам людей после обрушения жилого дома в Серфсайде. По состоянию на полдень вторника число погибших составило 36 человек, более 100 человек все еще числятся пропавшими без вести.