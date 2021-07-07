До 36 выросло число погибших при обрушении дома во Флориде

Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 36, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд.

"За вторник число погибших увеличилось на четыре человека. На сегодняшний день нам все еще неясна судьба 109 человек", - РИА Новости приводит заявление Даниэллы Лавин Кавы.

После сноса уцелевшей части дома, группы спасателей вернулись на место обрушения и поиски возобновились. Одновременно в округе проверяют соседние здания, особенно те, что недавно прошли сертификацию. Власти хотят убедиться, что все рекомендации по итогам этой сертификации выполнены, особенно в части безопасного проживания в домах.

Напомним, по неизвестным причинам 24 июня в городе Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами, частично обрушилась жилая высотка. Пострадала почти половина из 130 расположенных в здании квартир.