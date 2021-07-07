"РГ" уже комментировала это событие, обрадовавшее не только молодых людей от 14 до 22 лет, которые смогут получить по три тысячи рублей с сентября по декабрь на свои культурные нужды, но и самих деятелей культуры. Они ожидают приток новых посетителей в театры, музеи, концертные залы. Хотя на ажиотажный спрос, на мой взгляд, рассчитывать не стоит, тем не менее появился новый шанс для всех участников творческого процесса, и прежде всего для зрителей.

Сколько раз мне приходилось выслушивать жалобы на недоступность билетов в театр для студентов, пенсионеров и даже граждан со средним достатком. Причем не только в Большой или в Мариинский! Действительно, даже официальная цена одного билета на модное отечественное театральное или концертное представление, не говоря уже о выступлениях заезжих гастролеров, зачастую в разы превосходит месячный прожиточный минимум, студенческую стипендию или пенсию по старости.

О спекулятивных ценах нечего и говорить, они порой становятся шестизначными. И все это в театрах, которые получают прямое бюджетное финансирование от федерального государства или региональных и муниципальных властей. Действующее законодательство открывает перед государственными и муниципальными институциями вполне широкие возможности. Получение бюджетных денег не предполагает ограничений цены на билеты. Театры, концертные организации, музеи имеют право сами определять ценовую политику, тем более что одним из важнейших показателей качества руководства того или иного учреждения культуры являются собственные доходы. Они в свою очередь позволяют увеличивать зарплаты, за счет чего приглашаются лучшие специалисты и осуществляются новые амбициозные проекты. Понятная управленческая логика подкрепляется законами рынка - спрос определяет предложение. Если есть люди, готовые платить по двадцать-тридцать тысяч рублей за билеты в театр или на концерт, то глупо устанавливать какие бы то ни было ограничения. Замечу, что и музеи вправе устанавливать отдельные цены на престижные выставочные проекты, и они могут в разы превосходить обычную входную плату на постоянную экспозицию.

Любой толковый управленец понимает, что ему необходимо заботиться о привлечении новых поколений

Чтобы избежать двусмысленностей, скажу сразу - такое отношение к ценовой политике менять не нужно. В конце концов, государство не всегда выполняло свои обязательства по отношению к культуре, поэтому у самих театров, музеев, концертных организаций, киносетей должна сохраняться свобода экономического маневра. Но любой толковый управленец понимает, что даже для достижения среднесрочного успеха, не говоря уже о долгосрочном планировании, ему необходимо заботиться о привлечении не просто новой публики, но и публики новых поколений.

Не случайно, один из самых успешных творческих лидеров новейшего времени, Олег Павлович Табаков, никогда не разрывавший с великой традицией русского психологического театра, сохраняющий ее нерв и современность, превративший Московский Художественный театр в процветающее театральное дело, в начале 2000-х задумал программу "МХТ - московскому студенчеству". Он надеялся получить на это дополнительные бюджетные деньги, мы в минкультуры смогли выделить какие-то крохи, но он вложил заработанные театром, чтобы привлечь молодежь в стены здания в Камергерском переулке. И добился своего.

Все мы из истории знаем, как два театральных гения - К.С. Станиславский и Вл.И. Немирович-Данченко - обсуждали название своего детища. Слово "общедоступный" появилось рядом со словом "художественный" и в конце концов исчезло. Но необходимость в том зрителе, для которого театральное искусство было не модной прихотью, а глубокой и искренней потребностью, осталась навсегда. При О.П. Табакове МХТ им. А.П. Чехова стал модным театром, но его руководитель зорко отличал зерна от плевел, он отстаивал пространство искусства, понимая, что оно неразрывно связано с качеством зрителей. "Публика образует драматические таланты", - прозрение А.С. Пушкина было сделано за много десятилетий до того, как социологи и экономисты потеснили искусствоведов в обсуждении проблем театра.

Федеральные и региональные театры, музеи и филармонии сохраняют так называемые "социальные цены" на определенное количество билетов. Это практикуется даже в тех театрах и концертных залах, где нет проблем со зрительским спросом. Но "Пушкинская карта" предлагает принципиально иной подход в отношениях зрителя и учреждения культуры. Молодой человек теперь не должен выкраивать из своего скромного бюджета деньги на поход в театр или музей, экономя на покупке еды или одежды. И его выбор будет своего рода индикатором предпочтений молодежи.

Молодежь сама решит, куда пойти, и этот выбор будет своего рода индикатором их предпочтений

В свою очередь учреждения культуры получают дополнительную финансовую поддержку государства - в этом году 3 миллиарда рублей, которые совсем нелишни в условиях пандемии. Итальянский опыт ежегодного выделения молодым людям средств на приобретение литературы показывает, что это вполне эффективный способ поддержки книгоиздательства. Разумеется, всегда существует опасность, что выделенные средства могут быть израсходованы не на произведения Данте или Умберто Эко, а на массовую литературу. Но, уверен, события будут развиваться по другому сценарию. Новая государственная политика по приобщению молодежи к культуре - это серьезный шанс увеличить количество людей, способных сделать мир лучше.