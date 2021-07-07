СМИ: Убийцы президента Гаити представились американскими агентами





Убийцами были люди в черном

"Это была хорошо спланированная атака, - сказал Эдмонд в интервью британскому изданию. - Они представились агентами DEA, говоря охранникам, что прибыли в рамках операции DEA". В видеороликах, распространяемых в социальных сетях, слышно, как мужчина с американским акцентом говорит по-английски через мегафон: "Операция DEA. Все отступают. Операция DEA. Все встаньте, уходите". Местные жители сообщили, что после этого объявления услышали выстрелы и видели людей в черном, бегающих по окрестностям. "Это могут быть иностранные наемники, потому что на видеозаписи видно, что они говорят по-испански, - продолжил Эдмонд. - Это было сделано профессионалами, убийцами ... Но, поскольку расследование только что началось, мы предпочитаем дождаться, пока законные органы правопорядка смогут лучше оценить ситуацию. Мы не знаем наверняка, с реальной уверенностью, кто за этим стоит. Это варварство. Это нападение на нашу демократию".

Гаитянский посол сообщил, что в среду утром обратился к американской администрации с просьбой о помощи Вашингтона в выявлении и задержании убийц. "Нам нужно гораздо больше информации", - сказал Джо Байден позже в Белом доме, назвав убийство президента небольшого карибского государства "очень тревожным".

Нападение произошло в доме Моиза в районе Пелерин 5 Петионвилля, богатом районе с солидными и зелеными виллами на холмах на окраине столицы страны Порт-о-Пренс, пользующегося репутацией самого безопасного места в этой кишащей криминалом стране. Критики Моиза говорили, что специально не хотел переезжать в президентскую резиденцию, пользуясь жизнью де-люкс в районе Пелерин. Эдмонд сказал, что трое детей Моиза находятся в безопасности, но его жена Мартина была серьезно ранена в результате нападения и была доставлена ​​в больницу в Майами. "Примерно в час ночи группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански, напали на президента республики и смертельно ранили главу государства", - отмечается в заявлении временного премьер-министра Гаити Клода Жозефа. Позже он подтвердил информацию, что убийцы также говорили по-английски. Жозеф призвал Совет безопасности ООН как можно скорее обсудить ситуацию в Гаити. Джозефа считали протеже 53-летнего Моиза, и пока неясно, как оппозиция отреагирует на его нахождение у власти. Андре Мишель, один из лидеров оппозиции Гаити, не ответил на сообщения Associated Press с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как на убийство отреагировали в мире

Смертельная атака произошла всего через 24 часа после того, как Моиз назначил нового премьер-министра Ариэля Генри, который должен был возглавить правительство и подготовить страну к президентским выборам в следующие два месяца. Моиз, бывший предприниматель и "банановый король" Гаити, был давним соратником и политическим преемником бывшего президента Мишеля Мартелли. Убийство, вероятно, ввергнет бедную карибскую нацию в дальнейшие политические катаклизмы после нескольких лет, отмеченных политическими беспорядками и насилием.

Посольство США заявило, что в среду оно будет закрыто из-за "сохраняющейся ситуации с безопасностью". "Мы все еще собираем информацию, - заявила на телеканале MSNBC пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. - Мы все еще проводим оценку событий прямо сейчас". "Это ужасное преступление, - добавила Псаки уже в интервью CNN. - Мы готовы предоставить (народу Гаити) любую необходимую помощь".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что он шокирован и опечален смертью президента Моиза. "Наши соболезнования его семье и народу Гаити. Это отвратительный поступок, и сейчас я призываю к спокойствию", - заявил Джонсон. Когда стали известны подробности убийства, президент Колумбии Иван Дуке призвал Организацию американских государств срочно направить миссию для "защиты демократического порядка в Гаити".

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер встретился со своим высшим военным и полицейским командованием, чтобы обсудить планы по усилению безопасности вдоль границы с Гаити после убийства.

"Еще слишком рано говорить о том, что будет дальше", - сказал Джонатан Кац, ранее освещавший тему Гаити для Associated Press и написавший книгу о разрушительном землетрясении в стране. "В данный момент мы не знаем, кто это сделал, каков финал, что еще они запланировали", - сказал он, отметив, что у Моиза был длинный список врагов. "Было много людей, которые хотели, чтобы он ушел. И было много людей, которых он хотел убрать", - сказал Кац, добавив, что большинство гаитянских президентов в истории были вынуждены досрочно покинуть свой пост.

Чем запомнилось правление Моиза

Время пребывания Моиза у власти было отмечено усилением политической нестабильности, обвинениями в коррупции и давними спорами о том, когда должен закончиться его период на посту президента. Он правил своим указом более года после того, как в стране не прошли выборы в законодательные органы власти, и хотел продвинуть спорные конституционные изменения, отмечают наблюдатели. Время от времени в стране происходили протесты, а также отмечался рост уличного насилия и бандитизма. При этом, некоторые из криминальных группировок были связаны с политическими партиями Гаити.

Оппозиция Гаити утверждает, что Моиз должен был уйти в отставку еще 7 февраля этого года, чтобы эта дата совпала с пятой годовщиной выборов 2015 года, которые были отменены, а затем повторно проведены через год из-за обвинений в мошенничестве. Критики президента утверждали, что, поскольку Моиз не смог провести выборы в законодательные органы в 2019 году, он нарушил конституцию страны 1987 года. Его сторонники отвергли этот аргумент, заявив, что он пришел к власти только в 2017 году после победы на новых выборах.

Нестабильность в Гаити усугубилась скандалом с компанией Petrocaribe, возникшим из-за схемы покупки нефти со скидкой в ​​Венесуэле по дешевому кредиту. Идея заключалась в том, чтобы высвободить средства для социальных схем, но практически вся прибыль от сделки была присвоена гаитянскими политиками. Моиз предпринял меры, чтобы защитить свое положение, приказав арестовать 23 человека, включая судью Верховного суда и высокопоставленного полицейского, заявив, что он является "диктатором". Оппоненты также обвиняли правительство Моиса в разжигании политического насилия, поставке криминальным бандам оружия и денег, чтобы запугать его противников. В апреле группа американских законодателей написала госсекретарю Энтони Блинкену письмо, в котором выразила "серьезную и безотлагательную" озабоченность ухудшающейся ситуацией и сообщила, что правительство Моиза "не может удовлетворить даже самые элементарные потребности своих граждан", отмечает Financial Times.

Еще каких-то 70 лет назад Гаити и соседняя Куба находились примерно в одинаковом социально-экономическом положении. Однако на Кубе усилиями "барбудос" в 1959 году была совершена революция, которая принесла беднейшим слоям населения социальные блага, включая два основных достижения - бесплатные медицину и образование. Гаити же за последние десятилетия неуклонно двигалась в "пропасть нищеты", став беднейшим государством Западного полушария. По данным Всемирного банка, почти 60 процентов населения Гаити живет в бедности.

Катастрофическое землетрясение не только привело к огромному числу жертв - число погибших составило более 222 тысяч человек, получивших ранения - 311 тысяч человек, материальный ущерб оценивается в 5,6 миллиардов евро. Оно обнажило тот гигантский разрыв, который существует на острове между горсткой богатых и подавляющим числом бедных гаитян. Стихийное бедствие разрушило, как карточный домик, лачуги бедняков, вызвало массу заболеваний в самых настоящих гетто. Гаити, которая имеет историю, отмеченную бедностью, авторитарным правлением, политической нестабильностью и внешним вмешательством, включая длительную оккупацию США, до сих пор безуспешно пытается восстановиться после разрушительного землетрясения в 2010 году и урагана Мэтью в 2016 году.