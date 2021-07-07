Супруга президента Гаити жива, но находится в критическом состоянии

Первая леди Гаити Мартина Моиз, жива, но находится в критическом состоянии. Ее срочно эвакуируют в больницу в Майами. Об этом заявил 7 июля посол Гаити в США Эдмон Бокши.

Ранее прошла информация, что супруга президента скончалась от огнестрельных ранений, полученных в ночь с 6 на 7 июля, когда неизвестные ворвались в резиденцию действующего президента Гаити Жовенеля Моиза и расстреляли его.

На Гаити после убийства президента решением правительства было введено военное положение и закрыли границы, а также прекратили принимать рейсовые самолеты из других стран.

МИД РФ 7 июля высказал соболезнования Гаити.

"Выражаем искренние соболезнования народу и правительству Гаити, родным и близким Жовенеля Моиза. Рассчитываем, что гаитянский народ сможет преодолеть этот сложный период в истории страны путем инклюзивного политического диалога в рамках внутреннего и международного правового поля", - сказано в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.