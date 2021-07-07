Уроки и итоги VIII Форума регионов Беларуси и России

Уже во второй раз форум регионов Беларуси и России из-за пандемии COVID-19 прошел в формате видеоконференции. По общему мнению, такая технология общения в целом оправдала себя, не помешав достичь запланированных результатов. Это вполне соответствовало повестке форума, рассмотревшего, как известно, роль цифровизации в расширении научно-технического сотрудничества.

И это не единственное принципиальное отличие состоявшейся на площадках в Минске и Москве встречи с участием глав государств и парламентов, руководителей Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств, парламентариев, молодежных лидеров.

Сегодня можно говорить о форумах регионов как о новом высокоэффективном инструменте развития белорусско-российской интеграции. Это уникальная переговорная площадка для руководителей и бизнеса самого разного уровня. Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об этом так: "Форум регионов стал самым грандиозным и успешным проектом Союзного государства. Беларусь поддерживает тесные контакты более чем с 70 регионами России, Минск ежегодно посещают не менее десятка делегаций во главе с российскими губернаторами".

800 млн долларов. На такую рекордную сумму заключено деловых контрактов в ходе VIII Форума регионов Беларуси и России. На предыдущих форумах общая сумма соглашений составила около 2 млрд долларов.

- Это яркое свидетельство того, что у белорусов и россиян есть все возможности и далее расширять экономические, культурные и просто дружественные связи, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнером Беларуси, а наш братский союз - это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям.

Масштабная белорусско-российская встреча прошла на фоне дипломатического и санкционного давления со стороны западных стран. И это побуждает усилить экономическое сотрудничество, сделать Беларусь и Россию абсолютно независимыми не только с точки зрения экономики, уверен Александр Лукашенко. Он поблагодарил Владимира Путина и всех россиян за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости страны.

В свою очередь Президент России заявил на пленарном заседании форума, что Беларусь - не просто сосед, а прежде всего ближайший союзник:

- Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Беларуси в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию, - отметил Владимир Путин, подчеркнув, что Россия и далее будет последовательно развивать с Беларусью многоплановые отношения, а также заниматься строительством Союзного государства.

В плане развития этого уникального интеграционного проекта Александр Лукашенко высказался о целесообразности долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства (например, до 2030 года). Ее могли бы наполнить конкретные проекты с учетом ключевых приоритетов и векторов развития. К примеру, последние два-три года в белорусском Парке высоких технологий стремительно развиваются компании, занимающиеся искусственным интеллектом. Александр Лукашенко считает, что их разработки могут быть востребованы в России.

Кроме того, в Национальной академии наук Беларуси создан центр, также занимающийся разработками в IT-сфере, причем "в железе". В целом же повысить конкурентоспособность двух наших стран можно только при помощи инноваций. В частности, необходимо переходить к созданию цифровых платформ. Они могут стать ключевыми инструментами цифровой трансформации традиционных отраслей и рынков. Амбициозную идею выдвинул председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков - создание интеллектуального IT-Союзного государства. И в целом Беларуси и России, учитывая санкционное давление, необходимо поддерживать свою науку. В том числе через совместные научные программы и проекты по новому транспорту (водородные двигатели), вакцинам, по квантовым технологиям.

Однако вернемся к общему тренду форума. На пленарном заседании Президент Беларуси подчеркнул возрастающую роль союзных СМИ в сопровождении политических, экономических и интеграционных процессов. Нужно укреплять союзные средства массовой информации, усиливать их влияние на общем информационном поле, особенно в интернете, чтобы вырабатывать иммунитет к фейковой информации, обеспечивать высокий уровень безопасности в медиасфере. Это особенно важно в отношении молодежи. Исходя из этого, молодежную политику необходимо сделать приоритетной в Союзном государстве, этот вопрос будет обсуждаться на заседании Высшего государственного Совета.

Прозвучали на форуме и другие актуальные инициативы. Так, Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев призвал участников активнее включиться в подготовку предложений для союзных программ, назвав их мощным фактором поддержки союзного строительства. Однако наблюдается снижение активности по выдвижению таких проектов.

Президент Беларуси подчеркнул возрастающую роль союзных СМИ в сопровождении политических, экономических и интеграционных процессов

- Это говорит о недооценке этого ресурса со стороны федеральных и республиканских органов исполнительной власти, - отметил Дмитрий Мезенцев. - В настоящее время в портфеле союзного комитета находится десять проектов концепций программ, которые могут, пройдя утверждение на союзном Совмине, реализоваться в 2022-2025 годах. Три из них будут согласованы уже в этом году.

Госсекретарь обратился к главам верхних палат парламентов двух стран с просьбой поручить председателям комитетов и комиссий совместно с представителями регионов, республиканскими и федеральными органами исполнительной власти включиться в подготовку предложений в экономической, социальной, высокотехнологичной сферах, в области автомобиле- и машиностроения, способных стать основой новых программ Союзного государства. Очередной, IX Форум регионов Беларуси и России состоится в 2022 году в белорусском городе Гродно.

ДОСЬЕ "СОЮЗа"

I Форум регионов проходил в июне 2014 года в Минске. В нем участвовали около 300 парламентариев, губернаторов, руководителей предприятий.

II Форум регионов состоялся в 2015-м в Сочи. Были изучены принципы и задачи промышленной политики, программы Союзного государства как путь ее реализации.

III Форум регионов был посвящен теме "Реализация согласованной социально-экономической политики в Союзном государстве: достижения, проблемы, пути решения и перспективы". Июнь 2016 года, Минск.

IV Форум состоялся летом 2017 года в Выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве, его тема - "Векторы интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества".

V Форум был посвящен региональному сотрудничеству. Общее количество участников превысило 600, в том числе 20 губернаторов регионов. Октябрь 2018 года, Могилев.

VI Форум регионов прошел в июле 2019 года в Санкт-Петербурге по теме формирования единого культурного и гуманитарного пространства Беларуси и России.

В прошлом году VII Форум регионов состоялся в Минске. По его итогам подписаны контракты на более чем 700 миллионов долларов и свыше 70 соглашений о сотрудничестве.