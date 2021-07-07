В Арктике упростили возведение объектов

Акт ГЭЭ больше не потребуется при строительстве школ, больниц, магазинов и других объектов социальной инфраструктуры. Также без экспертизы можно будет проложить и починить местные и частные дороги. Отдельные виды скважин теперь можно также бурить без дополнительных согласований.

Из-за излишней жесткости существовавших ранее требований начали возникать задержки при строительстве нужных для городов и поселков зданий, инфраструктуры в Арктике, объяснил глава минприроды Александр Козлов.

Новый закон поможет социально-экономическому развитию региона, считает глава комиссии Общественной палаты России по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина. "Опасности для природы Арктики нет, новый закон не распространяется на земли заповедников", - заверил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.