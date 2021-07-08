Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 341-Ф3 "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "Об экологической экспертизе""

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в подпункт 79 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4556; 2006, N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2260; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4591, 4594; 2013, N 52, ст. 6971; 2014, N 26, ст. 3387; N 30, ст. 4220, 4262; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3994; 2016, N 1, ст. 28; 2018, N 32, ст.5114; N 53, ст. 8422; 2019, N 31, ст. 4453; N 51, ст. 7492; N 52, ст. 7768, 7771; 2020, N 29, ст. 4504; N 50, ст. 8061; 2021, N 1, ст. 44) изменение, изложив его в следующей редакции:

"79) проектная документация объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции в Арктической зоне Российской Федерации, за исключением проектной документации:

объектов социальной и транспортной инфраструктур, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, которые не относятся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I, II категорий и строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах населенных пунктов, находящихся в границах Арктической зоны Российской Федерации, за пределами особо охраняемых природных территорий;

не подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии с подпунктом 75 настоящей статьи;

автомобильных дорог межмуниципального значения, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять за пределами населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий;".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении сорока пяти дней после дня его официального опубликования.

2. Положения подпункта 79 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правам и обязанностям, возникшим после дня вступления в силу Федерального закона от 13 июля 2020 года N 194-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации".

3. Положительные заключения государственной экологической экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, предусмотренных абзацами вторым - четвертым подпункта 79 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (в редакции настоящего Федерального закона), действуют в течение срока, определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственной экологической экспертизы.

Президент Российской Федерации В. Путин