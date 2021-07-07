В Минсельхозе рассказали о ценах на овощи

За прошедшую неделю плодоовощная продукция начала дешеветь, сообщили в Минсельхозе.

В комментарии ведомства говорится, что овощи из "борщевого набора" стали стоить дешевле, что обусловлено новым урожаем. Так, по данным на 7 июля, цена на картофель за неделю снизилась на 4,9%, а морковь стала дешевле на 6,4% по сравнению с прошлой неделей.

Репчатый лук остался примерно на том же уровне - за неделю цена поднялась на 0,4%, но за месяц отмечено снижение на 11,1%. Белокочанная капуста, как отметили в Минсельхозе, сейчас стоит на 22,2% дешевле, чем год назад.

Значительно за неделю снизились цены на огурцы и помидоры - 4,8% и 4,4% соответственно. За месяц огурцы подешевели на 15%, а помидоры - на 18,5%. Яблоки за неделю стали дешевле на 2%.

"В 2021 году посевные площади под овощами увеличены, что будет способствовать росту валовых сборов и сохранению стабильного уровня цен на эту продукцию", - добавили в ведомстве.

Ранее в Росстате рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали за последнюю неделю.