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07.07.2021 22:49
Рубрика: Происшествия

В прокуратуру передано 150 заявлений о мошенничестве в связи с вакцинацией

Текст: Ирина Невинная
Покупка справок о вакцинации и медицинских отводах, а также QR-кодов может привести к большим неприятностям: за использование поддельного документа грозит ответственность вплоть до уголовной. Но мошенники к тому же получают от покупателей таких фальшивок их персональные данные, предупредили в среду, 7 июля, в ОНФ.

"ОНФ занимается вопросами борьбы с мошенничествами уже семь лет, в конце мая мы запустили специальный сервис по выявлению мошенников "Мошеловка" и уже получили более шести тысяч сигналов. По сигналам о мошенничествах, связанных с вакцинацией, мы передали 150 обращений в Генпрокуратуру. Мошенники заманивают своих жертв на фишинговые сайты, где пользователи, заказывая справку, оставляют данные своих платежных карт. Кроме того, покупатели справок отправляют в мессенджеры свои контакты, данные своих паспортов, полисов и СНИЛС, который важен при авторизации на "Госуслугах" и даже для получения доступа к пенсионным накоплениям. Эти данные могут быть затем перепроданы в даркнете и использованы, например, для оформления многомиллионного подложного кредита", - сообщила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков", координатор сервиса "Мошеловка" Евгения Лазарева.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Эксперт считает, что необходимо блокировать не только сайты мошенников, но и рекламу, которая показывается пользователям на первых строчках при запросе в интернет-поисковике.

Еще один вид мошенничества в связи с вакцинацией - продажа поддельных справок о медотводе от прививки, которые являются основанием не проводить вакцинацию. "Это более легкая возможность, которая не требует регистрации на "Госуслугах", - отметил руководитель бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев. - Некоторые сотрудники организаций, где требуют вакцинироваться, покупают такие справки "от терапевтов" за 1-3 тысячи рублей. Их сложно проверить, так как они пишутся врачами и не заносятся в базу. Однако нужно помнить, что человек, покупающий такую справку и отказывающийся вакцинироваться, ставит под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье своих близких и коллег. На сайтах по продаже таких справок обычно не указываются адреса физлиц, а там, где адреса все-таки фигурируют, 95 процентов из них оказываются липовыми".

Росздравнадзор усилит контроль за медучреждениями, чтобы поставить дополнительные барьеры для выдачи фейковых справок. Это, впрочем, не так просто отследить - до сих пор не изжита порочная практика продажи медицинских справок при оформлении права на ношение оружия и водительских прав.

Как уже сообщала "Российская газета", покупателям фальшивых справок и QR-кодов грозит уголовная ответственность.

"Незнание закона не освобождает от ответственности. Многие заблуждаются, что незнанием можно будет оправдаться. Но это не так, - предупреждает руководитель проекта ОНФ "Правовое просвещение граждан" Елена Гринь. - Статья 327 Уголовного кодекса РФ предусматривает за использование фальшивых документов штраф до 80 тысяч рублей и арест на срок до шести месяцев. Это относится и к использованию поддельных QR-кодов, поскольку они предоставляют определенные права. Ответственность здесь установлена очень жесткая. Граждане не знакомы с судебной практикой, но за использование поддельных справок суды реально привлекают к уголовной ответственности с лишением свободы. В Москве возбуждены уже 44 таких уголовных дела".

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