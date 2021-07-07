Видео: КамАЗ везет в кузове КамАЗ и буксирует КамАЗ с КамАЗом в кузове

Преподавать логику в вузах, по крайней мере, объяснять пример рекурсии (метод определения понятия через само себя, включение некоторого объекта или события в самого себя как части) теперь станет намного проще. Достаточно будет показать студентам этот ролик, снятый в Татарстане.

В коротком видео можно наблюдать едущий по трассе КамАЗ, который везет в своем кузове еще один КамАЗ (это первый повтор). При этом он буксирует еще один КамАЗ (вот вам рекурсия номер два), в кузове которого, как можно уже было предполагать, есть еще один КамАЗ (третья рекурсия).

Вишенкой на торте должен был бы стать еще один КамАЗ в кузове предыдущего, но в транспортной компании, увы, сломали рекурсивный ряд и, к досаде многочисленных пользователей Сети, погрузили в кузов обычную легковушку.

Интернет, конечно, в полном восторге - "автомобильная матрешка", "вот она, народная смекалка!" - а что сказали сотрудники ГИБДД, увидевшие такую перевозку четырех (!) транспортных средств, мы так и не узнаем...