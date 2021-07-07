Видео: насмешил интернет оригинальной буксировкой машины

Неизвестно, сколько нарушений ПДД найдет в этом ролике инспектор ГИБДД в Гондурасе, где, собственно, снято это видео, но даже неопытный российский автолюбитель увидит здесь достаточно для того, чтобы временно лишить прав героя этого видео, владельца пикапа.

Во-первых, он, вопреки четким указаниям, буксирует забарахливший автомобиль задом, из-за чего машину мотает из стороны в сторону.

Во-вторых, присмотритесь-ка, на чем он тянет легковушку. Трос? Нет. Жесткая сцепка? Ну, наверно, так с большой натяжкой можно назвать ствол молодого деревца, которое они использовали. Этим, наверное, и объясняется, почему буксируемая машина едет задом - ствол деревца только к заднему фаркопу и удалось прикрепить.

В-третьих, где аварийная световая сигнализация, обязательная при буксировке одного транспортного средства другим?

Наверное, еще мелкие нарушения есть, если присмотреться повнимательнее. Будь это в России, просто штрафом бы наверняка не обошлось бы.

Зато в Сети изобретательность гондурасского водителя оценили по достоинству. Во-первых, оригинально, а во-вторых, "если это работает", постановил коллективный разум интернета, "то это не может быть глупо".