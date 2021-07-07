Во Франции тесты на COVID-19 для иностранных туристов станут платными

С седьмого июля во Франции вступает в силу решение правительства о взимании платы за проведение теста на коронавирус для иностранных туристов. Об этом сообщил представитель французского правительства Габриэль Атталь.

По его словам, со среды ПЦР-тест будет стоить до 49 евро, быстрый антигенный тест - 29 евро. Атталь пояснил, что это вопрос взаимности, так как в большинстве стран, куда путешествуют французы, такие тесты для них являются платными, пишет РИА Новости. До введения нового правила тесты на выявление коронавируса во Франции были бесплатными для всех.

Напомним, россияне, прибывающие во Францию, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, сделанного не менее чем за 48 часов до вылета. По прибытии необходимо сделать антигенный экспресс-тест. Вакцинированные одобренной в Европе вакциной лица должны будут по приезду самоизолироваться на 7 дней, непривитые граждане должны быть помещены на обязательный карантин на 10 дней.

Франция больше не застрахована от четвертой волны COVID-19, связанной с появлением штамма "Дельта", первоначально обнаруженного в Индии. Министр здравоохранения Оливье Веран предупредил о возможном пике заболеваемости уже в конце июля. Страна "участвует в гонке со временем", необходимо "еще быстрее проводить вакцинацию", особенно среди тех, кто ухаживает за больными, подчеркнул Веран.