Потерпевший в аварии, который получил возмещение ущерба от страховщика по ОСАГО, может потребовать доплаты от виновника ДТП. На это указал Верховный суд в новом обзоре судебной практики. Этот обзор, по сути, руководство к действию для всех остальных судей при решении схожих дел. Именно на него они будут ориентироваться в дальнейшем.

Если пострадавший получил выплату по ОСАГО, то это не отменяет его права на выставление счета виновнику аварии. Фото: waldemarus / iStock

Итак, машина некоего автовладельца получила повреждения в ДТП. По оценкам экспертов, стоимость восстановительного ремонта без учета износа составляла 312 тысяч рублей. С учетом износа - 95 тысяч. При этом автовладелец настоял на том, чтобы страховая компания компенсировала ему ущерб деньгами. Страховщик выплатил ему 95 тысяч, после чего автовладелец подал в суд на виновника аварии с требованием компенсировать ему оставшуюся часть суммы. Суд назначил судебную экспертизу, которая установила, что стоимость восстановительного ремонта без износа составляет 268 тысяч рублей. Автовладелец скорректировал свои требования, и суд взыскал разницу с виновника аварии.

Однако апелляционная инстанция это решение отменила и отказала в иске. Она сослалась на то, что истец не вправе требовать возмещения ущерба с причинителя вреда, поскольку сам выбрал получение страхового возмещения в денежной форме. Поэтому причинитель вреда освобождается от ответственности за возмещение образовавшейся разницы за счет учета износа.

С этим не согласилась кассационная инстанция, указав на неправильное применение норм материального права, и оставил в силе решение суда первой инстанции. Дело дошло до Верховного суда, который поддержал решение кассационного суда. Он напомнил, что в соответствии с Гражданским кодексом, пострадавший имеет право на полное возмещение убытков от причинителя вреда. Закон об ОСАГО нацелен на защиту прав потерпевших, но гарантирует возмещение вреда, причиненного имуществу потерпевших, в пределах, установленных этим законом. Пределы - это не только ограничение по выплате в размере 400 тысяч рублей, но и порядок расчета страховой выплаты с учетом износа деталей.

Согласно статье 1072 ГК, причинитель вреда, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить вред, возмещает разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба. При этом, как ранее разъяснил Конституционный суд, требования к страховщику, застраховавшему ответственность, и к причинителю вреда - это самостоятельные требования. Одно другого не может заменить или подменить. Осуществление страховой выплаты не может приводить к безосновательному снижению размера возмещения, которое потерпевший вправе требовать от причинителя вреда. Закон об ОСАГО не исключает распространение общих норм Гражданского кодекса на отношения между потерпевшим и тем, кто причинил ему вред.

Кроме того, закон об ОСАГО предусматривает возможность по письменному согласию со страховой компанией получить возмещение в денежной форме, но с учетом износа запчастей. При этом согласия виновника аварии на это не требуется. И это право потерпевшего, которое не может быть признано злоупотреблением правом.

В общем, если пострадавший требует компенсировать только причиненный ему вред, то он вполне имеет на это право, если страховой выплаты на это не хватило.

Это не первое подобное решение Верховного суда. Но, по всей видимости, такие решения до сих пор вызывали споры. Поэтому наш случай и был включен в обзор судебной практики.

Теперь у судов не должно вызывать сомнений, что если пострадавший получил выплату по ОСАГО, то это не отменяет его права на выставление счета виновнику аварии, если полученная сумма не полностью возмещает ущерб. А такое может произойти в двух случаях: когда не хватило лимита ОСАГО - 400 тысяч рублей, или когда страховая компания произвела денежную выплату с учетом износа, вместо того чтобы направить машину на ремонт.