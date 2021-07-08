ABC: Супругу убитого президента Гаити доставили в больницу Флориды

Мартина Моиз - супруга убитого президента Гаити - доставлена с огнестрельными ранениями для лечения в штат Флорида. Об этом сообщила телекомпании ABC.

Самолет, на борту которого находилась Моиз, приземлился в аэропорту города Форт-Лодердейл в окрестностях Майами. Женщина госпитализирована в одну из местных больниц, пишет ТАСС.

По данным телекомпании, врачи оценивают состояние первой леди как критическое, но стабильное. Есть информация, что она ранена в руку и бедро, кроме того, у нее "серьезно повреждены" ладонь и брюшная полость.

Напомним, действующий президент Гаити Жовенель Моиз был убит утром 7 июля в своей резиденции. По итогам экстренного заседания Совета министров в стране было объявлено военное положение. В настоящее время Гаити не принимает авиарейсы, аэропорт в Порт-о-Пренсе закрыт. По данным полиции, четверо наемников, причастных к убийству, ликвидированы, еще двое задержаны, их допрашивают.