На Гаити сообщили о ликвидации наемников, причастных к убийству президента

Правоохранительные органы Гаити ликвидировали четверых наемников, причастных к убийству президента страны Жовенеля Моиза. Об этом в эфире государственного телевидения заявил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль.

По его словам, еще двое задержаны и их сейчас допрашивают. "Трое полицейских, взятых в заложники, освобождены", - цитирует ТАСС Шарля. Ранее о задержании предполагаемых убийц сообщил госсекретарь республики Франц Экзантюс.

Напомним, действующий президент Гаити Жовенель Моиз был убит утром 7 июля в своей резиденции. Его супруга получила тяжелые ранения и была госпитализирована. По итогам экстренного заседания Совета министров в стране было объявлено военное положение. В настоящее время Гаити не принимает авиарейсы, аэропорт в Порт-о-Пренсе закрыт.