На Гаити задержаны предполагаемые убийцы президента страны Жовенеля Моиза. Об этом в Twitter сообщил госсекретарь республики Франц Экзантюс, пишет ТАСС.

По его словам, сотрудники национальной полиции задержали подозреваемых около 18:00. Как отметил посол Гаити в США Бокчит Эдмонд, несколько человек сейчас допрашивают, отмечает РИА Новости.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в ночь на среду в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Первая леди Гаити Мартина Моиз также была ранена, она находится в критическом состоянии

На Гаити после убийства президента решением правительства было введено военное положение и закрыты границы, не принимаются самолеты из других стран. Власти призвал жителей к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем".