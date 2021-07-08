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08.07.2021 03:24
Рубрика: В мире

На Гаити задержаны предполагаемые убийцы президента

На Гаити задержаны предполагаемые убийцы президента страны Жовенеля Моиза. Об этом в Twitter сообщил госсекретарь республики Франц Экзантюс, пишет ТАСС.

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По его словам, сотрудники национальной полиции задержали подозреваемых около 18:00. Как отметил посол Гаити в США Бокчит Эдмонд, несколько человек сейчас допрашивают, отмечает РИА Новости.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в ночь на среду в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Первая леди Гаити Мартина Моиз также была ранена, она находится в критическом состоянии

На Гаити после убийства президента решением правительства было введено военное положение и закрыты границы, не принимаются самолеты из других стран. Власти призвал жителей к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем".

В мире Северная и Центральная Америка Гаити РГ-Фото

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