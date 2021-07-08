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08.07.2021 22:18
Рубрика: В мире

Байден назвал окончательную дату ухода США из Афганистана

Текст: Екатерина Забродина

Президент США Джо Байден назвал сроки окончательного вывода американских войск из Афганистана. Это 31 августа 2021 года. Главу Белого дома цитирует CNBC. Напомним, ранее в Вашингтоне называли более символичную дату ухода США из Афганистана - 11 сентября, в 20-ю годовщину терактов в Нью-Йорке, послуживших поводом для начала вторжения.

"Мы отправились в Афганистан не для того, чтобы строить нацию", - заявил Байден, призвав лидеров Исламской республики "собраться вместе, чтобы предотвратить гражданскую войну". По его словам, "афганцы сами должны принимать решения о будущем своей страны".

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После 20 лет войны "в Афганистане так и не удалось создать идеальные условия, которые США когда-то надеялись увидеть, прежде чем уйти", отмечает портал. "Сколькими еще, сколькими еще тысячами дочерей и сыновей Америки вы готовы рискнуть?" - так Байден говорил еще в апреле. При этом он в очередной раз решительно отверг идею о том, что Соединенные Штаты будут нести ответственность за будущую гибель афганцев, которые неизбежно станут жертвами внутриафганского противостояния после ухода американцев.

CNBC напоминает, что военная операция - самая продолжительная в истории США - "унесла жизни около 2300 американских военнослужащих и оставила тысячи раненых", кроме того, с начала конфликта было убито и ранено более 100 000 афганцев.

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