Байден назвал окончательную дату ухода США из Афганистана

Президент США Джо Байден назвал сроки окончательного вывода американских войск из Афганистана. Это 31 августа 2021 года. Главу Белого дома цитирует CNBC. Напомним, ранее в Вашингтоне называли более символичную дату ухода США из Афганистана - 11 сентября, в 20-ю годовщину терактов в Нью-Йорке, послуживших поводом для начала вторжения.

"Мы отправились в Афганистан не для того, чтобы строить нацию", - заявил Байден, призвав лидеров Исламской республики "собраться вместе, чтобы предотвратить гражданскую войну". По его словам, "афганцы сами должны принимать решения о будущем своей страны".

После 20 лет войны "в Афганистане так и не удалось создать идеальные условия, которые США когда-то надеялись увидеть, прежде чем уйти", отмечает портал. "Сколькими еще, сколькими еще тысячами дочерей и сыновей Америки вы готовы рискнуть?" - так Байден говорил еще в апреле. При этом он в очередной раз решительно отверг идею о том, что Соединенные Штаты будут нести ответственность за будущую гибель афганцев, которые неизбежно станут жертвами внутриафганского противостояния после ухода американцев.

CNBC напоминает, что военная операция - самая продолжительная в истории США - "унесла жизни около 2300 американских военнослужащих и оставила тысячи раненых", кроме того, с начала конфликта было убито и ранено более 100 000 афганцев.