Цена бензина Аи-92 обновила исторический максимум

Цены на бензин Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 55 656 рублей за тонну. Этот показатель является рекордным за все время наблюдений - с начала 2018 года, отмечает агентство "Прайм".

Бензин Аи-95 по итогам четверг достиг уровня в 59 215 рублей за тонну. Рекорд по этому топливу был зафиксирован в июле 2020 года - 59 602 рубля.

В свою очередь цены на дизтопливо также приблизились к максимальным значениям - 52 391 рубль за тонну. Исторический рекорд - 52 686 рублей - был установлен в июне 2021 года.

По данным Российского топливного союза, с декабря 2020 года бензин Аи-92 подорожал на бирже на 25,6%, Аи-95 - на 29,7%, дизельное топливо - на 19,7%. При этом розничные цены за этот период выросли в среднем по бензину на 4,6-4,9%, по дизтопливу - на 3%.