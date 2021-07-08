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08.07.2021 07:14
Рубрика: В мире

Экс-президент ЮАР Зума сдался полиции

Текст: Максим Макарычев
Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума находится под стражей, после того как сдался полиции. Он был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения. Представитель полиции ЮАР Лирандзу Темба подтвердила, что 79-летний Зума находится в одном из участков в соответствии с решением конституционного суда в среду вечером. Ранее фонд Зумы заявил, что он сдастся правоохранительным органам.
Фото: AP Photo / Shiraaz Mohamed Фото: AP Photo / Shiraaz Mohamed
Фото: AP Photo / Shiraaz Mohamed

На прошлой неделе Конституционный суд приговорил Зуму к тюремному сроку за невыполнение ранее принятого в этом году решения давать показания. Полиции было приказано арестовать его к концу среды, если он не сдастся правоохранительным органам. Южноафриканские телеканалы передавали кадры кортежа Зумы, покидающего его дом. Решение Зумы подчиниться постановлению Конституционного суда было принято после недели роста напряженности в связи с его тюремным заключением, отмечает Guardian.

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Зума был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за неуважение к суду, поскольку он нарушил постановление высшей инстанции о даче показаний перед судебной комиссией, расследующей широко распространенные обвинения в коррупции во время его пребывания на посту президента страны с 2009 по 2018 год. В последний момент адвокаты Зумы обратились к исполняющему обязанности главного судьи с просьбой об отсрочке его ареста до пятницы, когда региональный суд вынесет решение по его заявлению об отсрочке ареста. Его адвокаты попросили исполняющего обязанности главного судьи издать распоряжения, запрещающие полиции арестовать его, утверждая, что это нанесет "непоправимый урон его жизни".

Согласно сообщениям местных СМИ, Верховный суд ЮАР собрался поздно в среду, но, очевидно, отклонил ходатайство защиты экс-президента. Зума также подал две апелляции, чтобы избежать ареста после вынесенного ему приговора на прошлой неделе. Политическая напряженность возросла в провинции Квазулу-Натал после решения о тюремном заключении для Зумы. Сотни его сторонников собрались у его дома на выходных и поклялись предотвратить его арест, но в воскресенье покинули резиденцию бывшего главы государства.

Зума заработал репутацию стойкого противника апартеида, предыдущего режима сурового правления белого меньшинства в Южной Африке. Он был приговорен к десяти годам заключения в тюрьме острова Роббен, где содержались многочисленные политические заключенные и всемирно известные лидеры борьбы с апартеидом, в том числе экс-президент ЮАР Нельсон Мандела и Вальтер Сисулу.

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