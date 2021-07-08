Еврокомиссия оштрафовала пять автопроизводителей на 875 миллионов евро

Немецкие автопроизводителя нарушили антимонопольные правила ЕС, ограничив конкуренцию в очистке выбросов углекислых газов для новых легковых дизельных автомобилей, и оштрафовала BMW и Volkswagen Group на 875 миллионов евро.

"Пять производителей автомобилей Daimler, BMW, Volkswagen, Audi и Porsche обладали технологией по сокращению вредных выбросов. Но они избегали конкуренции за использование всего потенциала этой технологии", - цитирует Reuters главу антимонопольного комитета ЕС Маргрет Вестагер. По ее словам, Daimler не был оштрафован, поскольку оказал содействие в раскрытии существования картеля.

Вестагер также указала, что компетентные ведомства разберутся, почему законное техническое сотрудничество пошло не так. Еврокомиссия не потерпит, когда компании вступают в сговор.