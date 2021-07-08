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08.07.2021 13:03
Рубрика: Легковые авто

Еврокомиссия оштрафовала пять автопроизводителей на 875 миллионов евро

Текст: Александр Саможнев
Фото: AP Photo/Jens Meyer Фото: AP Photo/Jens Meyer
Фото: AP Photo/Jens Meyer

Немецкие автопроизводителя нарушили антимонопольные правила ЕС, ограничив конкуренцию в очистке выбросов углекислых газов для новых легковых дизельных автомобилей, и оштрафовала BMW и Volkswagen Group на 875 миллионов евро.

Фото: Пресс-служба Ineos Automotive.
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"Пять производителей автомобилей Daimler, BMW, Volkswagen, Audi и Porsche обладали технологией по сокращению вредных выбросов. Но они избегали конкуренции за использование всего потенциала этой технологии", - цитирует Reuters главу антимонопольного комитета ЕС Маргрет Вестагер. По ее словам, Daimler не был оштрафован, поскольку оказал содействие в раскрытии существования картеля.

Вестагер также указала, что компетентные ведомства разберутся, почему законное техническое сотрудничество пошло не так. Еврокомиссия не потерпит, когда компании вступают в сговор.