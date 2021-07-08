Евросоюз предложил России обсудить взаимодействие по вакцинным сертификатам

Евросоюз предложил обсудить перспективы включения России в свою систему COVID-сертификатов. Это позволит расширить возможности для путешествий граждан, заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.

По его словам, пока рано говорить, когда границы полностью откроются. Однако стороны должны стремиться урегулировать вопрос о сертификатах по вакцинации для облегчения передвижения людей.

"Существует так называемая система европейского COVID-сертификата. Законодательство позволяет Еврокомиссии признавать эквивалентность других COVID-сертификатов. В связи с этим мы предложили российскому Минздраву обсудить, хочет ли Россия присоединиться к этой системе" - отметил Эдерер..

Дипломат уточнил, что если дискуссии будут успешными, они уменьшат число проблем, с которыми сталкиваются сейчас российские путешественники.

Посол ЕС также указал, что россияне находятся на первом месте по получению шенгенских виз. Из-за пандемии цифра снизились, но даже сейчас граждане России остаются наибольшей по численности группой по поданным заявкам и по полученным шенгенским визам.

Ранее Эдерер заявил, что не считает политизированным вопрос регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС. Он объяснил это техническими моментами. Препарат до сих пор не одобрен Европейским агентством лекарственных средств.