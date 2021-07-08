Песков допустил признание "Спутник V" в ЕС

Работа над тем, чтобы российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была признана в ЕС, продолжается. И это возможно, если не будет предубеждений - искусственных, политических или лоббистских, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Предложение посла ЕС в Москве обсудить возможность взаимного признания сертификатов вакцинации Песков назвал примечательным и очень положительным. "Понятно, что могут быть разные позиции, до сих пор Европейское агентство не признало наш "Спутник", работа - кропотливая и сложная - в этом направлении продолжается", - заметил пресс-секретарь президента. "Но мы убеждены, что если отмести какие-либо предубеждения - будь то политического, искусственного, лоббистского характера, - то так или иначе эта наша кропотливая работа завершится успехом, и российская вакцина будет признана", - сказал Песков.

"Сертификаты, конечно, нужно обсуждать", - считает пресс-секретарь президента. "Ковидная дискриминация в связи с документальной разницей неприемлема для любого демократического общества", - сказал он. "Готовность к диалогу всегда хорошо, это то, что мы ценим", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

На вопрос, готова ли Россия признать сертификаты прививок других стран, Песков ответил, что все это надо обсуждать. "Главное - разговаривать, начинать контакты в этой области", - заключил он.