Песков допустил признание "Спутник V" в ЕС

Новости

В Ленобласти три человека погибли при столкновении автомобиля с поездом 13:49
Власти Флоренции запретили вечерние прогулки по городу 13:38
Песков: Запад любыми средствами будет добиваться сдерживания России 13:37
В Москве простились с Владимиром Меньшовым 13:35
Песков прокомментировал идею Памфиловой перенести Единый день голосования 13:34
Суд арестовал мужчину, захватившего банк в Тюмени 13:34
В России итоги переписи населения огласят в два этапа 13:31
Школьники будут изучать финансовую грамотность с 1 по 9 класс 13:30
На Урале 80-летняя женщина сбила ребенка на пешеходном переходе 13:25
Вышел трейлер фильма о погибших игроках ХК "Локомотив" 13:23
Виктория Галковская назначена заместителем главы Роспатента 13:12
В Москве возбуждено первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода 13:11
Средняя цена студии в Новой Москве впервые превысила 6 млн рублей 13:10
Кабмин направит 1 млрд рублей на ликвидацию последствий паводков на востоке РФ 13:02
Россияне стали чаще брать микрозаймы через интернет 13:01
Кабмин предложил разрешить фермерам торговлю продукцией на их участках 12:49
Правительство выделит шесть млрд рублей на развитие сельских территорий 12:43
Киностудия Горького приступила к съемкам сериала "Советский дизайн" 12:42
В Киргизии при покорении пика Ленина умер польский альпинист 12:40
Собянин: Ежедневно в Москве прививается около 100 тысяч человек 12:39
Новгородцы увидят героев Достоевского в рисунках автора 12:38
Евросоюз предложил России обсудить взаимодействие по вакцинным сертификатам 12:33
Фото: Вера Алентова пришла на прощание с Владимиром Меньшовым 12:31
Названы основные опасения россиян при устройстве на работу 12:30
Главный педиатр Москвы рассказал об испытаниях "Спутника V" для подростков 12:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 13:41
Рубрика: Власть

Песков допустил признание "Спутник V" в ЕС

Текст: Кира Латухина
Работа над тем, чтобы российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была признана в ЕС, продолжается. И это возможно, если не будет предубеждений - искусственных, политических или лоббистских, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Предложение посла ЕС в Москве обсудить возможность взаимного признания сертификатов вакцинации Песков назвал примечательным и очень положительным. "Понятно, что могут быть разные позиции, до сих пор Европейское агентство не признало наш "Спутник", работа - кропотливая и сложная - в этом направлении продолжается", - заметил пресс-секретарь президента. "Но мы убеждены, что если отмести какие-либо предубеждения - будь то политического, искусственного, лоббистского характера, - то так или иначе эта наша кропотливая работа завершится успехом, и российская вакцина будет признана", - сказал Песков.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Косачев: У вакцин не должно быть госпринадлежности

"Сертификаты, конечно, нужно обсуждать", - считает пресс-секретарь президента. "Ковидная дискриминация в связи с документальной разницей неприемлема для любого демократического общества", - сказал он. "Готовность к диалогу всегда хорошо, это то, что мы ценим", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

На вопрос, готова ли Россия признать сертификаты прививок других стран, Песков ответил, что все это надо обсуждать. "Главное - разговаривать, начинать контакты в этой области", - заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Вакцинация от коронавируса Россия и Евросоюз

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Москве простились с Владимиром Меньшовым
Денис Проценко: Жара ухудшает течение COVID-19
Авторы закона об игристых винах объяснили понятие "российское шампанское"
Евросоюз предложил России обсудить взаимодействие по вакцинным сертификатам
О чем рассказал Владимир Путин на "Прямой линии"
Какие законы вступают в силу в июле