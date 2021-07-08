Глава Минстроя Ирек Файзуллин о ценах на жилье и новых технологиях

О ценах на жилье, применении новых материалов в строительстве и цифровизации ЖКХ рассказал в интервью "Российской газете" на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Ажиотажный спрос на льготную ипотеку начал спадать после объявления о ее продлении, рассказал министр. В будущем эта программа должна обеспечить стабильность цен на жилье, в том числе на индивидуальные дома, считает министр.

Рост цен на стройматериалы стимулирует застройщиков применять новые технологии в строительстве, например, использовать композитные материалы, добавил глава Минстроя. Это снижает себестоимость строительства. И в строительстве, и в жилищно-коммунальном хозяйстве также активно внедряются цифровые технологии.

Подробнее читайте здесь