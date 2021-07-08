Глава Минстроя Ирек Файзуллин о ценах на жилье и новых технологиях

Ажиотажный спрос на льготную ипотеку начал спадать после объявления о ее продлении, рассказал министр. В будущем эта программа должна обеспечить стабильность цен на жилье, в том числе на индивидуальные дома, считает министр.
Рост цен на стройматериалы стимулирует застройщиков применять новые технологии в строительстве, например, использовать композитные материалы, добавил глава Минстроя. Это снижает себестоимость строительства. И в строительстве, и в жилищно-коммунальном хозяйстве также активно внедряются цифровые технологии.
Подробнее читайте здесь
Генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев оценил наследие Универсиады-2023 для строительной отрасли
"РУСЛОМ": Цены на металлы не упадут после ввода экспортных пошлин
Ввод экспортных пошлин не снизит цены на металлы на внутреннем рынке. Стоимость лома после вступления в ВТО соответствует среднемировым значениям. Большая часть сырья идет на производство стальной заготовки, где Россия уже 20 лет является мировым лидером по экспорту
Робототехника и водородная энергетика: Чем запомнится "Иннопром-2021"
Сегодня закрывается международная промышленная выставка "Иннопром". Четыре дня Екатеринбург жил в бешеном темпе, как в доковидные времена: 150 деловых мероприятий, 600 компаний-участников, гости из 22 государств и 18 регионов
"Минута технославы" стала трамплином для молодых разработчиков инновационных проектов
На международной выставке "Иннопром 2021" состоялось награждение победителей и номинантов конкурса инновационных идей "Минута технославы". В 2021 году студенты и магистранты более десятка ведущих вузов области приняли участие в конкурсе. 10 лучших проектов вышли в финал