Как школьники будут изучать финансовую грамотность

Родители сразу заволновались: неужели в школе появится еще один предмет?

Как пояснили в министерстве просвещения, о введении нового предмета речь не идет, и это не приведет к повышению часовой допустимой нагрузки на ребят.

- Новые образовательные стандарты дают возможность школьникам получать самые актуальные и востребованные навыки и знания, в том числе и знания финансовой грамотности, - отметили в ведомстве. - Теперь это закреплено на уровне ФГОС как в начальной, так и средней школе в числе обязательных навыков, которые школьники получают по итогам освоения программы.

В "началке" эти навыки ребята будут изучать в рамках предметов "Окружающий мир" и "Математика". Узнают, что такое семейный бюджет, рациональность, как связаны трудовая деятельность и экономическое благосостояние.

В основной школе, с пятого класса, ребята начнут узнавать вопросы финансов более глубоко: им расскажут о том, как защитить накопления от мошенников, как рационально использовать средства. И все это тоже будет органично включено в несколько предметов: "Обществознание", "Информатика", "География" и другие.

- Школьные программы должны давать максимально актуальные знания, которые бы учащиеся могли применять в реальной жизни, - подчеркнули в Минпросвещения. - Поэтому новые стандарты позволяют обновить содержание программ и в части гуманитарных направлений, и в части предметов научно-технического цикла, расширить знания школьников о здоровом образе жизни, экологии и экологической культуре, задействовать интересные интерактивные программы, формирующие патриотическое воспитание.