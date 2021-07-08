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08.07.2021 17:00
Рубрика: Общество

Как школьники будут изучать финансовую грамотность

Текст: Мария Агранович
С 1 сентября 2022 года в силу вступают новые федеральные образовательные стандарты (ФГОС) для начальной и основной школы (с первого по девятый класс). И, как уже было объявлено ранее, в них прописано, что с младших классов школьники начнут изучать финансовую грамотность.
Фото: Александра Мудрац/ТАСС Фото: Александра Мудрац/ТАСС
Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Родители сразу заволновались: неужели в школе появится еще один предмет?

Как пояснили в министерстве просвещения, о введении нового предмета речь не идет, и это не приведет к повышению часовой допустимой нагрузки на ребят.

- Новые образовательные стандарты дают возможность школьникам получать самые актуальные и востребованные навыки и знания, в том числе и знания финансовой грамотности, - отметили в ведомстве. - Теперь это закреплено на уровне ФГОС как в начальной, так и средней школе в числе обязательных навыков, которые школьники получают по итогам освоения программы.

В "началке" эти навыки ребята будут изучать в рамках предметов "Окружающий мир" и "Математика". Узнают, что такое семейный бюджет, рациональность, как связаны трудовая деятельность и экономическое благосостояние.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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В основной школе, с пятого класса, ребята начнут узнавать вопросы финансов более глубоко: им расскажут о том, как защитить накопления от мошенников, как рационально использовать средства. И все это тоже будет органично включено в несколько предметов: "Обществознание", "Информатика", "География" и другие.

- Школьные программы должны давать максимально актуальные знания, которые бы учащиеся могли применять в реальной жизни, - подчеркнули в Минпросвещения. - Поэтому новые стандарты позволяют обновить содержание программ и в части гуманитарных направлений, и в части предметов научно-технического цикла, расширить знания школьников о здоровом образе жизни, экологии и экологической культуре, задействовать интересные интерактивные программы, формирующие патриотическое воспитание.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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