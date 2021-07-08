Контрактная система должна работать на благо людей

В середине июня депутат Госдумы Антон Гетта (он же координатор Бюро расследований ОНФ) рассказал на онлайн пресс-конференции в Ростове-на-Дону о законопроекте, связанном с закупками услуг СМИ. Теперь они смогут закупаться напрямую, без проведения конкурентных процедур. С чем связаны эти новации и в целом какой должна стать контрактная система - об этом состоялся обстоятельный разговор.

Без конкурентных процедур

В первую очередь речь зашла о законопроекте, который уже внесен в Государственную Думу - о закупках услуг СМИ без конкурентных процедур. Инициатива предполагает изменения, которые позволят проводить данные закупки напрямую, у единственного поставщика.

Как отметил Антон Гетта, поправками предусмотрено, что госзаказчики получают право закупать услуги конкретных СМИ без проведения ранее предусмотренных законом конкурсных процедур. В действующей редакции закона содержится норма, что только некоторые госзаказчики могут закупать услуги СМИ как единственного поставщика. Это касается образовательных и научных организаций, а также библиотек - фактически ограниченной группы потребления информационных услуг. Причем эта норма распространяется только на печатные и электронные СМИ, а сетевые издания в этот перечень не попадают, хотя их число увеличивается с каждым годом и интерес к ним растет. Предлагаемые изменения устранят элемент формализации закупок. Причем, эту норму предлагается распространить не только на печатные и электронные средства массовой информации, но и на сетевые.

"Документ был одобрен экспертно-консультативным советом фракции "Единая Россия" по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок", - подчеркнул парламентарий и напомнил, что это часть большой работы по наведению порядка в российской контрактной системе.

Оптимизация госзакупок - неизбежна

Оптимизация контрактной системы ведется более двух лет, когда на государственном уровне стало понятно, что без ускорения и упрощения госзакупок выполнить задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в рамках национальных проектов, качественно и вовремя не получится.

Тогда же по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина была создана специальная рабочая группа по совершенствованию закупочного законодательства, в рамках которой эксперты, депутаты Госдумы предложили свои поправки. И первый оптимизационный закон был подписан президентом уже 1 мая 2019 года.

500 предложений по поправкам

А к настоящему моменту президент России уже подписал закон, включающий в себя второй пакет поправок. Антон Гетта рассказал, что это были за изменения. По его словам, только первый пакет содержал 128 поправок в действующее законодательство. При подготовке второго пакета экспертной группой было рассмотрено порядка 500 предложений по поправкам. Парламентарий назвал, на его взгляд, ключевые. Это сокращение количества конкурентных способов определения поставщика. Исключаются двухэтапные конкурсы, конкурсы с ограниченным участием. Устанавливаются единые требования к документации, срокам их размещения, а также к составу и содержанию заявок.

Госкомпании и их "дочки" должны работать прозрачно

Как отметил Антон Гетта, предполагается упрощение закупок и со стороны работающих по 223-ФЗ госкомпаний и их дочерних структур. Речь идет о повышении прозрачности закупок госкомпаниями и компаниями с государственным участием, а также о доступе малых и средних предприятий к участию в закупках.

Например, уже принят законопроект, обязывающий заказчиков, работающих по 223-ФЗ, обосновывать начальные (максимальные) цены договоров, устанавливающий правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику и другое. Также уже вступили в силу поправки об установлении исчерпывающих требований к содержанию и составу заявок на участие в закупках, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Шока не будет

В связи с новациями возникает резонный вопрос - не испытывают ли заказчики и поставщики своеобразный шок от постоянно меняющихся правил закупок? По мнению Антона Гетта - однозначно нет. Он напомнил, что на недавнем форуме-выставке "Госзаказ" шла речь об ускорении и упрощении госзакупок. И хотим мы того или нет, реформа закупок в России является постоянной.

Гетта напомнил, что на том же форуме "Госзаказ" главной темой было квотирование закупок российской продукции, вовлечение предприятий оборонно-промышленного комплекса в гражданские закупки. Принявший участие в форуме вице-премьер Юрий Борисов, курирующий этот вопрос на самом высоком уровне, отметил, что поддержка отечественных производителей через систему госзакупок, пусть это даже содержит элементы плановой экономики, в современных условиях просто необходима.

Бюро расследований ОНФ готово к работе

Эксперты Бюро расследований ОНФ, координатором которого является Антон Гетта, уже несколько лет работают над вопросом расширения доступа для российских производителей к государственным и корпоративным закупкам. Были предложены конкретные шаги по импортозамещению, повышению прозрачности и конкурентности госзакупок.

Например, эксперты обнаружили, что несовершенство документов, регулирующих систему осуществления закупок медицинских изделий одноразового применения из ПВХ для обеспечения государственных и муниципальных нужд, фактически создавало монополию на рынке объемом 7 млрд рублей в пользу одного поставщика. Ограничения были сняты.

Также эксперты Бюро расследований ОНФ выявляли многочисленные случаи закупки товаров, где технические задания аукционов были прописаны под конкретного иностранного производителя.

Но будут ли при этом приняты какие-то дополнительные меры по усилению госконтроля именно в контексте привлечения предприятий ОПК в госзаказ? "Да, уже принят законопроект в части дополнения особенностей размещения государственного оборонного заказа и совершенствования контроля в данной сфере", - отметил Антон Гетта.

Усилятся надзорные функции ФАС России - антимонопольный орган наделяется правом при рассмотрении заявления о нарушении законодательства в сфере государственного оборонного заказа запрашивать документы не только у госзаказчиков, головных исполнителей, органов власти, но и у юридических и физических лиц.

По словам Антона Гетта, контрактная система должна наконец-то заработать на благо людей, каждого человека. Именно поэтому сегодня все обсуждения ведутся в диалоге с минфином, Федеральным казначейством, ФАС России, представителями экспертного сообщества - Гильдией отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам, общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России" и другими сторонами, вовлеченными в сферу госзакупок.