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У подножия Великой пирамиды раскопали корабль Хеопса

Фото: iStock
Фото: iStock

В Египте совместная египетско-японская археологическая миссия завершила раскопки у стен пирамиды Хеопса, целью которых было извлечение из земли остатков второго погребального корабля. Кропотливая работа растянулась на 15 лет.

Фото: iStock
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Как сообщает Ahram Online, совместная миссия начала работу в 2006 году, когда стартовал международный проект "Большой египетский музей". Ее возглавил Сакуджи Йошимура, президент Международного университета Хигаси Ниппон и заслуженный профессор Университета Васэда.

Под его руководством египетско-японская команда археологов завершила раскопки второго погребального корабля фараона Хеопса, который ранее был обнаружен рядом с Великой пирамидой на плато Гиза.

По словам Иссы Зидана, который руководит реставрационными работами в рамках данного проекта, труд был очень кропотливым. Всего за прошедшие годы археологи извлекли из земли почти 1700 деревянных деталей.

Находки тут же передавали в музей, где специалисты реконструировали и консервировали их. По сути, работа археологов и музейных работников проводилась параллельно.

В результате уже 1343 экспоната переданы в Большой египетский музей. На следующем этапе проекта планируется детально изучить эти предметы, а затем попытаться собрать истлевший за прошедшие тысячелетия погребальный корабль заново. В дальнейшем его планируется выставить на всеобщее обозрение в новом музейном здании, которое сейчас строится. Оно будет отведено исключительно под погребальные лодки Хеопса.

Отмечается, что в этом проекте приняли участие около 90 японских экспертов. Было использовано высокотехнологичное оборудование, включая цифровой микроскоп и портативный рентгеновский аппарат.

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Фото: Татьяна Кравченко
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