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08.07.2021 19:54
Рубрика: Власть

Косачев: Власти Египта выполнили условия России в сфере безопасности

Текст: Галина Мисливская
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Египетская сторона за шесть лет приняла достаточные меры по обеспечению безопасности российских туристов, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Так он прокомментировал ТАСС решение президента РФ Владимира Путина отменить запрет на полеты в курортные города Египта, введенный в 2015 году.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"Значительный срок, прошедший с тех пор, и напряженная работа специалистов двух стран все это время подтверждают, что эти условия (обеспечения безопасности) выполнены, что интересы российских граждан с точки зрения обеспечения их безопасности в результате принятых египетской стороной дополнительных мер защищены в достаточном объеме. И это самое главное", - приводит агентство слова сенатора.

Он добавил, что запрете 2015 года "не было политики, но были искренняя обеспокоенность недостаточно прочными условиями обеспечения безопасности авиапассажиров в египетских аэропортах и прозрачность условий, на которых возможно возвращение к нормальной практике авиаперелетов".

Напомним, авиасообщение с курортными городами Египта было прервано после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш- Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ России квалифицировала случившееся как теракт. В январе 2018 года Россия возобновила полеты, но только в Каир. В апреле этого года президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на побережье Красного моря.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Возобновление авиасообщения с Египтом

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