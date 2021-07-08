Президент Владимир Путин отменил указ, который вводил запрет на рейсы на египетские курорты.

Напомним, что российские самолеты перестали летать к уже привычным для многих российских туристов египетским местам отдыха в ноябре 2015 года. Указ был подписан после авиакатастрофы российского лайнера над Синайским полуостровом.

Позже полеты возобновились, но лишь регулярные - Москва-Каир - и то после долгой работы над обеспечением безопасности в аэропорту египетской столицы.

Также отменена рекомендация турагентствам не продавать туры, предусматривающие авиаперелеты в Египет, кроме Каира.