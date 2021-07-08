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8 июля 2021 г.

Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2021 года № 411 "О признании утратившими силу некоторых указов Президента Российской Федерации"

Дата подписания 8 июля 2021 г.
Опубликован 8 июля 2021 г.
Вступает в силу 8 июля 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта

1. Признать утратившими силу:

Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2015 г. № 553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 45, ст. 6241);

Указ Президента Российской Федерации от 2 января 2018 г. № 7 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2015 г. № 553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 2, ст. 415).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В.Путин