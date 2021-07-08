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08.07.2021 07:14
Рубрика: Власть

Лавров назвал вывод войск США из Афганистана признанием провала миссии

Фото: AFP/Zaid AL-OBEIDI Фото: AFP/Zaid AL-OBEIDI
Фото: AFP/Zaid AL-OBEIDI

Вашингтон, выводя войска из Афганистана, и Кабул, не желая формирования переходного правительства с запрещенным в России движением "Талибан", оставляют конфликт в стране для решения силовым путем. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления с лекцией в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке.

Фото: REUTERS
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По его словам, талибы ведут себя более воинственно, потому что была договоренность, предполагающая формирование переходной власти, которая должна заняться подготовкой условий для формирования более устойчивых государственных структур. Однако руководители в Кабуле опасаются, что это выведет их из политически активной деятельности. "Получается, что и они, и американцы, уходя оттуда, оставляют всю ситуацию для решения силовым путем", - цитирует ТАСС Лаврова.

США не просто выводят войска из Афганистана, они выводят их, де-факто признав провал своей двадцатилетней миссии, заявил министр. Он отметил, что террористическая и наркотическая угрозы после начала операции США и союзников в 2001 году многократно возросли. Ситуация усугубляется тем, что в Афганистане образуются ниши, куда стягиваются боевики ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Министр добавил, что ДАИШ осознанно, целенаправленно располагается в северных провинциях страны на границе с нашими союзниками.

Ранее сообщалось, что американские войска будут выведены из Афганистана к концу августа, намного раньше срока, установленного президентом Джо Байденом - 11 сентября. По данным агентства AP, сокращение численности вооруженных сил в Афганистане уже в основном завершено, а некоторые логистические вопросы предстоит решить в ближайшие несколько недель. Американцы уже покинули аэродром Баграм, являвшийся центром операций США. Контроль над авиабазой был передан афганским национальным силам безопасности и обороны.

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