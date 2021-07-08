Лавров назвал вывод войск США из Афганистана признанием провала миссии

Вашингтон, выводя войска из Афганистана, и Кабул, не желая формирования переходного правительства с запрещенным в России движением "Талибан", оставляют конфликт в стране для решения силовым путем. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления с лекцией в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке.

По его словам, талибы ведут себя более воинственно, потому что была договоренность, предполагающая формирование переходной власти, которая должна заняться подготовкой условий для формирования более устойчивых государственных структур. Однако руководители в Кабуле опасаются, что это выведет их из политически активной деятельности. "Получается, что и они, и американцы, уходя оттуда, оставляют всю ситуацию для решения силовым путем", - цитирует ТАСС Лаврова.

США не просто выводят войска из Афганистана, они выводят их, де-факто признав провал своей двадцатилетней миссии, заявил министр. Он отметил, что террористическая и наркотическая угрозы после начала операции США и союзников в 2001 году многократно возросли. Ситуация усугубляется тем, что в Афганистане образуются ниши, куда стягиваются боевики ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Министр добавил, что ДАИШ осознанно, целенаправленно располагается в северных провинциях страны на границе с нашими союзниками.

Ранее сообщалось, что американские войска будут выведены из Афганистана к концу августа, намного раньше срока, установленного президентом Джо Байденом - 11 сентября. По данным агентства AP, сокращение численности вооруженных сил в Афганистане уже в основном завершено, а некоторые логистические вопросы предстоит решить в ближайшие несколько недель. Американцы уже покинули аэродром Баграм, являвшийся центром операций США. Контроль над авиабазой был передан афганским национальным силам безопасности и обороны.