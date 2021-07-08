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08.07.2021 07:52
Рубрика: Власть

Лавров не исключил провокаций со стороны Запада перед выборами в Госдуму

Москва не исключает попыток Запада расшатать ситуацию в России накануне выборов в Госдуму, которые должны состояться 19 сентября 2021 года. Затем может быть развернута кампания по непризнанию результатов голосования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Он напомнил, что влияние извне не прекращается ни на минуту. "Наши западные коллеги и не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, готовой на любые уступки. Я хочу со всей ответственностью сказать, что сценарии, вынашиваемые Западом, не пройдут", - подчеркнул министр.

Лавров отметил, что страны Запада используют широкий "набор инструментов". Среди них - военные провокации (яркий пример - недавний инцидент в Черном море - прим. ред.), нелегитимные экономические санкции, похищения россиян за рубежом, а также масштабные информационные атаки.

"Накануне выборов в Государственную думу будут новые попытки дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать", - предположил глава внешнеполитического ведомства России. Но организаторы любых провокаций будут об этом жалеть, подытожил Лавров.

Напомним, 19 сентября 2021 года - единый день голосования в России. Кроме выборов в Госдуму, состоятся также региональные и муниципальные выборы.

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