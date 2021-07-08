Лавров не исключил провокаций со стороны Запада перед выборами в Госдуму

Москва не исключает попыток Запада расшатать ситуацию в России накануне выборов в Госдуму, которые должны состояться 19 сентября 2021 года. Затем может быть развернута кампания по непризнанию результатов голосования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что влияние извне не прекращается ни на минуту. "Наши западные коллеги и не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, готовой на любые уступки. Я хочу со всей ответственностью сказать, что сценарии, вынашиваемые Западом, не пройдут", - подчеркнул министр.

Лавров отметил, что страны Запада используют широкий "набор инструментов". Среди них - военные провокации (яркий пример - недавний инцидент в Черном море - прим. ред.), нелегитимные экономические санкции, похищения россиян за рубежом, а также масштабные информационные атаки.

"Накануне выборов в Государственную думу будут новые попытки дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать", - предположил глава внешнеполитического ведомства России. Но организаторы любых провокаций будут об этом жалеть, подытожил Лавров.

Напомним, 19 сентября 2021 года - единый день голосования в России. Кроме выборов в Госдуму, состоятся также региональные и муниципальные выборы.