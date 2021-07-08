Медики и ученые призвали Джонсона не отменять COVID-меры в Великобритании

По мнению авторов письма, быстрая отмена карантинных мер создаст "благодатную почву для появления устойчивых к вакцинам вариантов (штаммов - прим. "РГ") и станет бременем для системы здравоохранения и "истощенного медперсонала, которому еще предстоит оправиться от предыдущих волн" пандемии.

"Мы считаем, что правительство Британии приступает к опасному и неэтичному эксперименту, и мы призываем его приостановить планы... до тех пор, пока всем, включая подростков, не будет предложена вакцинация и не будет обеспечен высокий уровень охвата ею", - считают врачи и ученые из более чем 12 стран. Они также предлагают принять дополнительные меры по обеспечению "надлежащей вентиляции в школах".

Среди подписавших письмо - председатель совета Британской медицинской ассоциации доктор Чаанд Нагпол, директор Института Скриппса в Калифорнии профессор Эрик Топол и сэр Дэвид Кинг - бывший главный научный британского кабмина.

Эксперты ожидают, что заболеваемость будет расти в летние месяцы даже без дальнейшего ослабления ограничений. 7 июля в Британии выявили 30 тысяч новых пациентов, а число госпитализаций и смертей увеличилось более чем на 40 процентов по сравнению с январем.

С учетом того, что статистика инфицирования удваивается примерно каждые девять дней, в ближайшие пару недель она может превысить суточный зимний пик в 68 тысяч заболевших и достичь шестизначных показателей до конца месяца. Этот всплеск заставляет больницы вновь отменять операции, в том числе онкологические.