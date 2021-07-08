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08.07.2021 16:25
Рубрика: Экономика

Минфин опроверг сообщения о росте страховых взносов с зарплат

Текст: Роман Маркелов

Минфин не рассматривает повышение страховых взносов с высоких зарплат, о чем сообщалось ранее в четверг. Об этом заявили в министерстве.

Фото: iStock
Названы отрасли, в которых больше всего выросли зарплаты

"На данный момент изменения в системе начисления страховых взносов не рассматриваются", - сообщили в пресс-службе Минфина.

В четверг Forbes со ссылкой на свод предложений, представленный ведомством бюджетной комиссии 1 июля, сообщал, что в Минфине предлагают увеличить предельную базу для расчета по страховым взносам в пенсионный фонд. Сейчас работодатель платит с зарплаты сотрудника 22% в пенсионный фонд до тех пор, пока его зарплата накопленным итогом по году не достигает суммы в 1,46 млн рублей. Как только порог превышается (это происходит если работник получает зарплату выше 122 тысяч рублей), то ставка падает до 10%. Как писало издание, этот порог было предложено поднять, такая мера может принести бюджету 16 млрд рублей в 2022 году, как 2024 году - 45 млрд рублей.

В понедельник "Ведомости" сообщали со ссылкой на источники, что на той же бюджетной комиссии 1 июля обсуждалась "донастройка" налоговой системы. В частности, говорилось о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов, корректировке и расширении режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли, совершенствовании системы уплаты акцизов, а также донастройке налогообложения состоятельных физлиц и других мерах. При этом, как указывало издание, конкретных решений принято не было. В Минфине тогда заявили, что на заседании бюджетной комиссии "обсуждались в основном вопросы, связанные с доведением базовых бюджетных ассигнований".

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