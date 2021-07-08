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08.07.2021 01:57
Рубрика: В мире

НАСА запустит 10 августа очередной корабль с грузами для МКС

Очередная миссия по пополнению запасов на Международной космической станции (МКС) с помощью грузового корабля Cygnus запланирована на август. Об этом в среду сообщило НАСА. Старт ракеты-носителя Antares намечен 10 августа на 17:55 по времени Восточного побережья США с космодрома на острове Уоллопс у побережья штата Вирджиния.

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Это будет 16-я коммерческая миссия по доставке на МКС припасов, приборов и материалов для исследований, а также оборудования для станции, пишет ТАСС. Отмечается, что корабль доставит на орбиту 3D-принтер, в котором используется материал, имитирующий грунт Луны, аппарат по очистке воздуха от двуокиси углерода на космических кораблях, а также монтажный кронштейн, который будет установлен на несущем каркасе солнечных панелей во время выхода в космос в конце августа.

Ранее сообщалось, что на 8 июля запланирована отстыковка от МКС грузового корабля Dragon, и возвращение его на Землю. Корабль Dragon компании SpaceX в июне доставил около 3,3 тонны различных грузов - продовольствие, материалы для серии научных экспериментов, оборудование, а также две новые панели солнечных батарей.

В мире США Общество Космос

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