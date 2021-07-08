"Опаснее, чем в 2010-м": Врач предупредил об особой угрозе нынешней жары

Жара в 2021 году представляет особую опасность для россиян. Об этом РИА Новости заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он напомнил, что в 2010 году значительно выросло количество обострений хронических заболеваний и обращений к врачам.

"Сейчас ситуация еще опаснее. Во-первых, аномально жарких дней больше, чем в 2010 году. И, во-вторых, сейчас существует риск заразиться коронавирусом, который часто осложняется пневмонией, нарушает функции дыхания. И больному вдвойне тяжело ", - пояснил Тяжельников, добавив, что больным, организм которых перегружен борьбой, "вдвойне тяжело" справляться с нагрузкой.

По его словам, за восемь наиболее жарких дней в июне специалисты консультативно-диагностической поликлинике №121 зафиксировали около 30 случаев теплового удара.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала "Российской газете", что скандинавский антициклон принесет сильную жару в Москву, которая продержится не менее недели. По словам синоптика, с воскресенья дневные температуры в столичном регионе будут достигать 34-35 градусов.