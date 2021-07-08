Песков прокомментировал идею Памфиловой перенести Единый день голосования

В Кремле нет позиции по идее перенести выборы на школьные каникулы. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас нет никакой сформулированной позиции на этот счет", - сказал Песков.

Напомним, что с предложением о переносе Единого дня голосования выступила глава ЦИК Элла Памфилова. Она объяснила свою идею тем, что найти замену избирательным участкам в школах сложно.

"Если меня спросить, я считаю, можно выборы проводить в школах, но лучше перенести единый день голосования с сентября на то время, когда в школах каникулы, когда учителя в отпуске. И унифицировать, привести к единому знаменателю каникулы, по крайней мере, в общеобразовательных школах. Например, неделя в сентябре - вот выборы. Или неделя в апреле. Это мое предложение, надеюсь, когда-нибудь его услышат", - сказала Памфилова.