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08.07.2021 22:24
Рубрика: Общество

Прописку не спросят

Подать в ЗАГС заявление о разводе можно будет из любого города
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8503)
Новый закон сделал услуги ЗАГСа экстерриториальными. Это значит, что у человека на входе в ЗАГС больше не будут спрашивать прописку. В любом городе можно будет получить, например, копию свидетельства о рождении. Или - подать заявление о разводе.

Соответствующий закон публикует "РГ". Пока принцип "пускаем без прописки" действует только на одну услугу ЗАГСа: на регистрацию брака. Но не всем удается прожить долго и счастливо только с одним штампом в паспорте.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Нередко люди потом возвращаются в ЗАГС, чтобы развестись. А еще там оформляют свидетельства о рождении или смерти, меняют имя и т.п. В прошлом году, по данным минюста, было сыграно более 770 тысяч свадеб и оформлено 564 тысячи разводов. Если включать марш Мендельсона можно где угодно, то выключать его, то есть разводиться, пока приходится только по месту прописки. После вступления в силу закона ситуация изменится.

Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, особенно важными новые принципы могут оказаться в тех случаях, когда надо оперативно восстановить документы, например, свидетельство о рождении или свидетельство о заключении брака. Он напомнил, что несколько лет назад начал действовать Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.

Общество Семья и дети Комментарии к документам

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