Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 358-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5340; 2001, N 44, ст. 4149; 2002, N 18, ст. 1724; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 27, ст. 3880; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6394; 2013, N 30, ст. 4075; N 48, ст. 6165; 2015, N 1, ст. 70; N 48, ст. 6724; 2016, N 14, ст. 1909; N 26, ст. 3888; 2017, N 52, ст. 7931; 2018, N 1, ст. 22, 56; N 31, ст. 4857, 4861; N 32, ст. 5112; N 53, ст. 8454; 2019, N 22, ст. 2660; N 27, ст. 3522, 3526; N 40, ст. 5488; 2021, N 1, ст. 57) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) в пункте 2 слова "органом записи актов гражданского состояния" заменить словами "любым органом записи актов гражданского состояния по выбору заявителей (заявителя)";

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Особенности государственной регистрации рождения и государственной регистрации смерти в случае поступления в форме электронных документов заявления о рождении ребенка либо заявления о смерти, а также документа, являющегося в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 14 и абзацем вторым статьи 64 настоящего Федерального закона основанием для государственной регистрации рождения либо государственной регистрации смерти, через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг" устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

в) в пункте 6 после слов "регистрацию актов гражданского состояния" дополнить словами "и совершать иные юридически значимые действия, предусмотренные настоящим Федеральным законом,", после слов "регистрация актов гражданского состояния" дополнить словами "и совершение иных юридически значимых действий, предусмотренных настоящим Федеральным законом,", слово "производится" заменить словом "производятся";

2) в абзаце первом пункта 1 статьи 7 слова "и документ, удостоверяющий личность заявителя" заменить словами "документ, удостоверяющий личность заявителя, и иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом";

3) в статье 9:

а) в пункте 1 слова "по месту жительства или пребывания заявителя" исключить;

б) в пункте 2:

в абзаце первом слово "выдается" заменить словами "и иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, выдаются";

абзац шестой дополнить словами "или иного документа, подтверждающего наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния";

в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Лицу, не состоящему в браке, по его просьбе выдается документ об отсутствии факта государственной регистрации заключения брака заявителя на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.";

г) пункт 31 признать утратившим силу;

д) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Лицу, обратившемуся в орган записи актов гражданского состояния лично, повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния или иной документ, подтверждающий наличие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, выдается на основании соответствующей записи акта гражданского состояния, содержащейся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, в день обращения.

Лицу, не состоящему в браке, обратившемуся в орган записи актов гражданского состояния лично, документ об отсутствии факта государственной регистрации заключения брака заявителя выдается в день обращения.

При отсутствии соответствующей записи акта гражданского состояния в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния осуществляется проверка наличия записи акта гражданского состояния на бумажном носителе. По результатам проверки лицу, обратившемуся в орган записи акта гражданского состояния, выдается повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния или иной документ, подтверждающий наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния.

В случае, если запрос в письменной форме направляется в орган записи акта гражданского состояния посредством почтовой связи либо в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы - единый портал государственных и муниципальных услуг и региональных порталов государственных и муниципальных услуг (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг и региональные порталы государственных и муниципальных услуг), повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния или иной документ, подтверждающий наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, выдается органом записи акта гражданского состояния, указанным в запросе лица, направившего данный запрос.

Поданный в форме электронного документа запрос о выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, подписывается простой электронной подписью заявителя.";

4) в статье 131:

а) в пункте 1:

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"В Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния включаются в том числе документы в электронной форме, которые являются в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 14 и абзацем вторым статьи 64 настоящего Федерального закона основаниями для государственной регистрации рождения либо государственной регистрации смерти.";

абзац второй считать абзацем третьим;

б) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"Сроки хранения документов, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи, в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния определяются Правительством Российской Федерации.";

5) в статье 132:

а) в пункте 1:

абзац первый после слов "налогах и сборах (его территориальным органам)," дополнить словами "федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения,";

абзац второй после слов "налогах и сборах (его территориальным органам)," дополнить словами "федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения,";

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года N 168-ФЗ "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации" оператору федеральной государственной информационной системы ведения единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации.";

в) в абзаце первом пункта 5 слова "и 31" заменить словами ", 31 и 41";

6) в статье 14:

а) в пункте 2:

в абзаце первом слова "может сделать заявление о рождении ребенка устно или" заменить словами "заявляет о рождении ребенка";

в абзаце втором слова "его подпись заявления" заменить словами "подлинность его подписи на заявлении", слова "организацией, в которой указанное лицо работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией или органом местного самоуправления по месту его жительства либо администрацией стационарной медицинской организации, в которой указанное лицо находится на излечении" заменить словом "нотариально";

б) в пункте 3 слова ", электрической связи" исключить;

7) в статье 15:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 15. Определение места рождения ребенка при государственной регистрации рождения в органе записи актов гражданского состояния";

б) пункт 1 признать утратившим силу;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. В случае, если ребенок родился на судне, в самолете, в поезде или в другом транспортном средстве во время его следования, местом рождения ребенка указывается место государственной регистрации рождения ребенка.";

г) пункт 4 признать утратившим силу;

8) в статье 17:

а) в абзаце втором пункта 1 слово "браке" заменить словами "заключении брака";

б) в пункте 2 слово "браке" заменить словами "заключении брака";

9) абзацы десятый и одиннадцатый пункта 1 статьи 22 признать утратившими силу;

10) статью 25 признать утратившей силу;

11) в статье 27:

а) абзац третий пункта 2 признать утратившим силу;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. По желанию лиц, вступающих в брак, заключение брака может производиться в торжественной обстановке.

Порядок заключения брака в торжественной обстановке определяется субъектами Российской Федерации.";

12) в статье 29:

а) абзац десятый пункта 1 признать утратившим силу;

б) в пункте 2:

абзац второй признать утратившим силу;

в абзаце третьем слова "записи акта о государственной регистрации заключения брака" заменить словами "записи акта о заключении брака";

13) статью 32 признать утратившей силу;

14) в пункте 4 статьи 33 слова "Расторжение брака и государственная регистрация его расторжения производятся" заменить словами "Государственная регистрация расторжения брака производится", дополнить предложениями следующего содержания: "В случае утраты свидетельства о заключении брака предъявление повторного свидетельства о заключении брака не требуется. При рассмотрении заявления о расторжении брака орган записи актов гражданского состояния использует сведения о записи акта о заключении брака, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.";

15) в статье 34:

а) в пункте 1 слова "Расторжение брака" заменить словами "Государственная регистрация расторжения брака";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. В случае утраты свидетельства о заключении брака предъявление повторного свидетельства о заключении брака не требуется. При рассмотрении заявления о расторжении брака орган записи актов гражданского состояния использует сведения о записи акта о заключении брака, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.";

в) абзац первый пункта 2 признать утратившим силу;

г) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае, если один из бывших супругов зарегистрировал расторжение брака в органе записи актов гражданского состояния, для внесения в ранее произведенную запись акта о расторжении брака сведений о другом бывшем супруге и получения свидетельства о расторжении брака в орган записи актов гражданского состояния вправе обратиться управляющий имуществом безвестно отсутствующего бывшего супруга, опекун недееспособного бывшего супруга (в их отсутствие - орган опеки и попечительства), бывший супруг, признанный судом безвестно отсутствующим, в случае явки данного лица и отмены решения о признании его безвестно отсутствующим, а также лицо, уполномоченное бывшим супругом, осужденным к лишению свободы на срок свыше трех лет.";

16) в статье 35:

а) в пункте 1:

в абзаце первом слова "по месту государственной регистрации заключения брака либо по месту жительства бывших супругов (любого из них)" исключить;

абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания: "Свидетельство о расторжении брака выдается органом записи акта гражданского состояния по месту обращения заявителя.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Заявление о государственной регистрации расторжения брака вправе сделать иное лицо в случае представления нотариально удостоверенной доверенности от бывших супругов (каждого из супругов) или опекуна недееспособного супруга.";

17) абзац девятый пункта 1 статьи 37 признать утратившим силу;

18) статью 40 признать утратившей силу;

19) абзац десятый пункта 1 статьи 42 признать утратившим силу;

20) в статье 44:

а) в пункте 2 первое предложение изложить в следующей редакции: "В случае изменения на основании решения суда об усыновлении ребенка даты и (или) места рождения ребенка органом записи актов гражданского состояния по выбору усыновителей (усыновителя) составляется новая запись акта о рождении ребенка.";

б) пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: "Ранее выданное свидетельство о рождении (при наличии) изымается и уничтожается.";

21) статью 49 признать утратившей силу;

22) абзац десятый статьи 55 признать утратившим силу;

23) в статье 58:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"При выборе собственно имени должны быть соблюдены требования, предусмотренные абзацем вторым пункта 2 статьи 18 настоящего Федерального закона.";

б) пункты 2 и 4 признать утратившими силу;

24) абзац седьмой статьи 61 признать утратившим силу;

25) статью 65 признать утратившей силу;

26) в пункте 21 статьи 66 слова "паспорт умершего" заменить словами "принадлежавший умершему паспорт гражданина Российской Федерации";

27) в пункте 1 статьи 67:

а) в абзаце четвертом слово "причина" заменить словом "причины";

б) абзацы восьмой и десятый признать утратившими силу;

28) абзац шестой пункта 2 статьи 69 изложить в следующей редакции:

"решение органа опеки и попечительства о согласии на изменение фамилии и (или) собственно имени ребенка, выданное в соответствии со статьей 59 Семейного кодекса Российской Федерации;";

29) в статье 71:

а) в абзаце первом пункта 1 слова "по месту его жительства или по месту хранения записи акта гражданского состояния, подлежащей исправлению или изменению" исключить;

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"При утрате свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, подлежащего обмену в связи с внесением исправления или изменения в запись акта гражданского состояния, повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния для приобщения к заявлению о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния не требуется.";

30) в статье 74:

а) в абзаце первом пункта 1 слова "по месту составления утраченной записи акта гражданского состояния" исключить;

б) пункт 2 после слов "произведена государственная регистрация акта гражданского состояния," дополнить словами "либо органа записи актов гражданского состояния по месту хранения записи акта гражданского состояния".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2017, N 31, ст. 4791; 2020, N 29, ст. 4516; N 52, ст. 8584; 2021, N 18, ст. 3072) следующие изменения:

1) дополнить статьей 531 следующего содержания:

"Статья 531. Федеральный реестр медицинских документов о рождении

1. В целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения в части ведения учета сведений о рождении уполномоченным федеральным органом исполнительной власти осуществляется ведение в составе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Федерального реестра медицинских документов о рождении (далее в настоящей статье - Федеральный реестр), содержащего документы о рождении, сформированные в форме электронного документа, а также сведения о рожденном ребенке и его матери, предусмотренные формой документа о рождении, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Порядок ведения Федерального реестра, в том числе порядок доступа к сведениям, содержащимся в нем, порядок и сроки представления сведений в указанный реестр устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Сведения, включаемые в Федеральный реестр, представляются медицинскими организациями, за исключением сведений, указанных в части 5 настоящей статьи.

4. В Федеральном реестре обеспечивается хранение документов о рождении, сформированных в форме электронного документа. В случае выдачи документа о рождении на бумажном носителе сведения о рожденном ребенке и его матери вносятся в Федеральный реестр медицинской организацией в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.

5. В случае наличия в государственных информационных системах сведений о матери рожденного ребенка, формирование и (или) сбор которых осуществляются органами государственной власти Российской Федерации, органами управления государственными внебюджетными фондами в соответствии с их полномочиями, установленными федеральными законами, указанные сведения и (или) информация, позволяющая идентифицировать такие сведения в государственных информационных системах, представляются органами и организациями в Федеральный реестр в соответствии с порядком ведения указанного реестра.

6. Документы о рождении, которые содержатся в Федеральном реестре и в случаях, определенных Федеральным законом от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", являются основанием для государственной регистрации рождения, в целях осуществления государственной регистрации рождения передаются в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.

7. Сведения о рожденном ребенке и его матери, содержащиеся в Федеральном реестре, передаются федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (его территориальным органам), в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.";

2) главу 8 дополнить статьей 681 следующего содержания:

"Статья 681. Федеральный реестр медицинских документов о смерти

1. В целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения в части ведения учета сведений о фактах смерти, ее причинах и структуре смертности уполномоченным федеральным органом исполнительной власти осуществляется ведение в составе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Федерального реестра медицинских документов о смерти (далее в настоящей статье - Федеральный реестр), содержащего документы о смерти и документы о перинатальной смерти, сформированные в форме электронного документа, а также сведения об умершем лице, предусмотренные формой документа о смерти либо формой документа о перинатальной смерти, которые утверждены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Порядок ведения Федерального реестра, в том числе порядок доступа к сведениям, содержащимся в нем, порядок и сроки представления сведений в указанный реестр устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Сведения, включаемые в Федеральный реестр, представляются медицинскими организациями, за исключением сведений, указанных в части 5 настоящей статьи.

4. В Федеральном реестре обеспечивается хранение документов о смерти и документов о перинатальной смерти, сформированных в форме электронного документа. В случае выдачи документа о смерти или документа о перинатальной смерти на бумажном носителе сведения об умершем лице вносятся в Федеральный реестр медицинской организацией в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.

5. В случае наличия в государственных информационных системах сведений об умершем лице, формирование и (или) сбор которых осуществляются органами государственной власти Российской Федерации, органами управления государственными внебюджетными фондами в соответствии с их полномочиями, установленными федеральными законами, указанные сведения и (или) информация, позволяющая идентифицировать такие сведения в государственных информационных системах, представляются органами и организациями в Федеральный реестр в соответствии с порядком ведения указанного реестра.

6. Документы о смерти и документы о перинатальной смерти, содержащиеся в Федеральном реестре, которые в случаях, определенных Федеральным законом от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", являются основанием для государственной регистрации смерти и государственной регистрации рождения ребенка, родившегося мертвым, в целях осуществления государственной регистрации указанных актов гражданского состояния передаются в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.

7. Сведения об умершем лице, содержащиеся в Федеральном реестре, передаются федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (его территориальным органам), в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.";

3) в статье 911:

а) в части 3:

дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51) медицинскую документацию и (или) сведения о состоянии здоровья гражданина, предоставленные с согласия гражданина (его законного представителя) или размещенные гражданином (его законным представителем), в том числе посредством единого портала государственных и муниципальных услуг;";

дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61) сведения о государственной регистрации рождения и о государственной регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов о рождении и о смерти, содержащиеся в указанном реестре, используемые для целей статистического наблюдения в сфере здравоохранения, а также для актуализации сведений, содержащихся в федеральных регистрах и федеральных реестрах, указанных в части 4 настоящей статьи;";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Единая система обеспечивает ведение федеральных регистров, предусмотренных частью 21 статьи 43, частями 4 и 8 статьи 44, частью 1 статьи 441 настоящего Федерального закона и статьей 241 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", и федеральных реестров, предусмотренных частью 1 статьи 531 и частью 1 статьи 681 настоящего Федерального закона.";

в) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Единая система помимо федеральных регистров, указанных в части 4 настоящей статьи, обеспечивает ведение иных федеральных регистров лиц с отдельными заболеваниями или регистров иных категорий лиц в случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.";

г) в части 6:

абзац первый после слов "в единую систему" дополнить словами "и пользователями содержащейся в единой системе информации";

дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) граждане.";

д) часть 7 признать утратившей силу;

е) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. На основании информации, включенной в единую систему, может формироваться информация, не содержащая персональных данных или содержащая обезличенные персональные данные. Порядок формирования такой информации и правила ее предоставления третьим лицам устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.".

Статья 3

Признать утратившими силу:

1) пункт 7 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 2013 года N 242-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 30, ст. 4075);

2) пункт 21 статьи 1 Федерального закона от 23 июня 2016 года N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 26, ст. 3888);

3) пункт 14 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2017 года N 438-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 22).

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт "а" пункта 1, подпункт "а" пункта 3, подпункты "б" и "г" пункта 7, пункты 9 и 10, подпункт "б" пункта 11, подпункт "а" и абзац второй подпункта "б" пункта 12, пункт 13, подпункт "в" пункта 15, абзац второй подпункта "а" и подпункт "б" пункта 16, пункты 17 - 19, 21 и 22, подпункт "б" пункта 23, пункты 24 и 25, подпункт "б" пункта 27, подпункт "а" пункта 29, подпункт "а" пункта 30 статьи 1 и статья 3 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункты 1 и 2, абзацы четвертый и пятый подпункта "а", подпункт "б" пункта 3 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 марта 2022 года.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования в соответствии с частью 41 статьи 911 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", вступают в силу в сроки, установленные указанными нормативными правовыми актами.

Президент Российской Федерации В. Путин