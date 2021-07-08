Politico: В США более 30 штатов подали иск против Google

Вашингтон и 36 штатов подали иск против Google за нарушение антимонопольного законодательства из-за контроля компании над магазином приложений Android. Такую информацию распространила газета Politico.

По ее данным, иск был подан в федеральный суд Калифорнии, пишет ТАСС. Это уже третий иск, который подают группы американских штатов, пытаясь привлечь Google к ответственности за потенциальные нарушения антимонопольного законодательства.

Напомним, в июне сообщалось, что Европейская комиссия заявила о начале антимонопольного расследования в отношении компании Google. Будет изучено, влияет ли Google на конкуренцию, ограничивая доступ третьих лиц к пользовательским данным в рекламных целях на веб-сайтах и в приложениях, сохраняя при этом такие данные для собственного использования.