Пушков прокомментировал слова экс-дипломата об отсутствии союзников у Киева

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского экс-дипломата Александра Чалого о том, что у Украины нет союзников, а в случае военного конфликта ей придется рассчитывать только на себя.

По мнению российского сенатора, это на редкость реалистичная оценка геополитического положения Украины. "Это верно: ни Франция, ни ФРГ, ни США не готовы воевать за Украину", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Он отметил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому надо расстаться с иллюзиями, если они есть.

Украина на деле - одна, с ненадежными партнерами типа Литвы, которая готова вместе с Киевом "закатывать истерики в ПАСЕ и требовать новых санкций против России, но вряд ли способны на большее", заключил сенатор.

Ранее специальный представитель НАТО Джеймс Аппатурай заявил Зеленскому, что реформы не гарантируют, что Украина вступит в альянс. По его словам, не существует четких критериев, после выполнения которых предоставляется членство в НАТО, "потому что это политические решения, а не чисто технические критерии". Представитель альянса подчеркнул, что не только Украина должна быть готова стать членом НАТО, но и НАТО должно принять решение о расширении.