Новости

Пушков прокомментировал слова экс-дипломата об отсутствии союзников у Киева 02:58
Число жертв COVID-19 в мире превысило четыре миллиона человек 02:55
Главный тренер сборной Дании назвал спорным пенальти в ворота своей команды 02:34
Politico: В США более 30 штатов подали иск против Google 02:26
НАСА запустит 10 августа очередной корабль с грузами для МКС 01:57
Стерлинг объяснил падение в штрафной сборной Дании и назначение пенальти 01:55
NYT: Спасательная операция на месте обрушения дома во Флориде завершена 01:35
ВОЗ: Новые штаммы коронавируса выигрывают гонку с вакцинами 01:25
Кейн признан лучшим игроком матча Англия - Дания 01:09
Итальянские фермеры вырастили самую большую в мире вишню 00:52
Опубликовано видео ликвидации пожара на судне в порту Дубаи 00:42
Двое американцев ранены в результате ракетного обстрела базы в Ираке 00:34
В РФПИ прокомментировали новые данные минздрава Аргентины по "Спутнику V" 00:24
В Гидрометцентре предупредили о 35-градусной жаре и вредных примесях 00:06
В Дубае локализовали крупный пожар на судне в порту 07.07.2021
Мощный взрыв произошел на стоящем в порту Дубая судне 07.07.2021
В Минсельхозе рассказали о ценах на овощи 07.07.2021
На Евро-2020 забит 11-й автогол 07.07.2021
Путин поручил быстрее газифицировать города из программы "Чистый воздух" 07.07.2021
В Аргентине легкие побочные эффекты отмечены у 0,5% привитых "Спутником V" 07.07.2021
Доминикана проверяет возможность побега на свою территорию убийц Моиза 07.07.2021
В НАТО ответили на слова Зеленского о вступлении Украины в альянс 07.07.2021
Путин призвал "притапливать" у строителей любовь к деньгам 07.07.2021
Англия - Дания - онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020 07.07.2021
Назван город Подмосковья, где разыграют еще одну квартиру для вакцинированных 07.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 02:58
Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал слова экс-дипломата об отсутствии союзников у Киева

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского экс-дипломата Александра Чалого о том, что у Украины нет союзников, а в случае военного конфликта ей придется рассчитывать только на себя.

Фото: Popow\ullstein bild via Getty Images
В ФРГ заверили, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается

По мнению российского сенатора, это на редкость реалистичная оценка геополитического положения Украины. "Это верно: ни Франция, ни ФРГ, ни США не готовы воевать за Украину", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Он отметил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому надо расстаться с иллюзиями, если они есть.

Украина на деле - одна, с ненадежными партнерами типа Литвы, которая готова вместе с Киевом "закатывать истерики в ПАСЕ и требовать новых санкций против России, но вряд ли способны на большее", заключил сенатор.

Ранее специальный представитель НАТО Джеймс Аппатурай заявил Зеленскому, что реформы не гарантируют, что Украина вступит в альянс. По его словам, не существует четких критериев, после выполнения которых предоставляется членство в НАТО, "потому что это политические решения, а не чисто технические критерии". Представитель альянса подчеркнул, что не только Украина должна быть готова стать членом НАТО, но и НАТО должно принять решение о расширении.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Минздрав утвердил порядок углубленной диспансеризации
Евразийский банк ожидает замедления инфляции в России до 5% к концу года
Песков рассказал о мерах в случае новых нарушений госграницы России
СМИ: Убийцы президента Гаити представились американскими агентами
О чем рассказал Владимир Путин на "Прямой линии"
Какие законы вступают в силу в июле