Путин назвал доброе сердце залогом достижений в жизни

Доброе сердце помогает людям добиваться результатов в жизни, убежден президент РФ Владимир Путин.

"Очень важно, чтобы человек рос и в своем окружении излучал добро, делал добро, помогал другим людям", - сказал на встрече с финалистами конкурса "Большая перемена" глава государства, обращаясь к финалистке из Приморского края Маше Горбуновой.

Президент заявил, что доброта всегда помогает людям идти по жизни и способствует серьезным, заметным успехам.

Девочка поведала Владимиру Путин о своих музыкальных увлечениях, отметив, что играет на фортепиано с шести лет. Также она рассказала, как смастерила кормушку для птиц после прошедшего во Владивостоке ледяного дождя.

Путин похвалил ее за поступок, заметив, что у нее "доброе сердечко".