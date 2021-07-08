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08.07.2021 15:16
Рубрика: Власть

Путин назвал доброе сердце залогом достижений в жизни

Доброе сердце помогает людям добиваться результатов в жизни, убежден президент РФ Владимир Путин.

Путин успокоил расплакавшегося от волнения школьника

"Очень важно, чтобы человек рос и в своем окружении излучал добро, делал добро, помогал другим людям", - сказал на встрече с финалистами конкурса "Большая перемена" глава государства, обращаясь к финалистке из Приморского края Маше Горбуновой.

Президент заявил, что доброта всегда помогает людям идти по жизни и способствует серьезным, заметным успехам.

Девочка поведала Владимиру Путин о своих музыкальных увлечениях, отметив, что играет на фортепиано с шести лет. Также она рассказала, как смастерила кормушку для птиц после прошедшего во Владивостоке ледяного дождя.

Путин похвалил ее за поступок, заметив, что у нее "доброе сердечко".

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